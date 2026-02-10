Легендарне музичне шоу «Караоке на Майдані» офіційно повертається на українські телеекрани після тривалої перерви. Оновлений проєкт готує телеканал ТЕТ, який вирішив вдихнути нове життя у формат, добре знайомий кільком поколінням глядачів. Про повернення програми повідомили на офіційній сторінці телеканалу в Facebook, передає Преса України. У ТЕТ наголошують, що мова йде не просто про перезапуск, а про осучаснення культового шоу зі збереженням його головної ідеї. За словами представників каналу, проєкт має знову стати об’єднавчим символом для українців.

Що зміниться у форматі оновленого шоу

Телеканал ТЕТ підкреслює, що ключовим завданням нового сезону стане повернення атмосфери спільного перегляду. Саме ця риса колись зробила програму по-справжньому народною і масовою. У команді проєкту зазначають, що зараз українцям особливо важливі емоційні та щирі формати, які дають відчуття єдності. Водночас шоу отримає сучасне візуальне оформлення та нові телевізійні рішення. При цьому основний акцент і надалі робитиметься не на професійному вокалі, а на сміливості та емоціях учасників.

«Колись ми збиралися біля екранів усією родиною. Співали разом, сміялися, вболівали — і сьогодні ми повертаємо цю традицію. Бо зараз, як ніколи, нам потрібні моменти, які об’єднують».

Роль Ігоря Кондратюка у новому проєкті

Автор і багаторічний ведучий «Караоке на Майдані» Ігор Кондратюк цього разу не з’являтиметься в кадрі. Водночас він не відійшов від проєкту повністю та долучився до нього в іншій ролі. Кондратюк працюватиме як креативний продюсер і відповідатиме за збереження ідейної основи шоу. У ТЕТ зазначають, що саме він стежитиме за тим, аби проєкт не втратив свою автентичність. Таким чином команда прагне поєднати традиції та новий телевізійний підхід.

Новий ведучий та соціальна місія

Однією з головних інтриг оновленого шоу стане новий ведучий, ім’я якого поки що тримають у таємниці. Представники телеканалу обіцяють представити його глядачам уже найближчим часом. Крім цього, у проєкту з’явиться чітко виражена соціальна складова. Оновлене «Караоке на Майдані» матиме благодійну мету та підтримуватиме ветеранів, які проходять лікування і реабілітацію в центрі «Титанові». Таким чином шоу поєднає розважальний формат із реальною допомогою.

«Ми співатимемо, щоб підтримати. Об’єднуватимемося — щоб допомагати. Легенда повертається, а пісня знову звучить на всю країну».

Проєкт із багаторічною історією

«Караоке на Майдані» вважається одним із найуспішніших музичних проєктів в історії українського телебачення. Шоу виходило в ефір упродовж двох десятиліть, а перший випуск з’явився ще у січні 1999 року. Формат передбачав участь звичайних людей, які співали просто неба та змагалися за глядацьку підтримку. За роки існування програма стала стартовим майданчиком для багатьох майбутніх зірок української сцени. Повернення проєкту, за словами команди, має знову нагадати глядачам про силу живих емоцій та спільного співу.

