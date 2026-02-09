Телеграм — один із найпопулярніших месенджерів у світі, який використовують для особистого та робочого спілкування. Однак навіть у ньому акаунти можуть піддаватися злому або несанкціонованому доступу. Від цього ніхто не застрахований, тому важливо знати, що робити, якщо ваш Telegram зламали. Преса України підготувала детальну та актуальну інструкцію, яка допоможе відновити доступ до акаунту та захистити його надалі.

Найпоширеніші ознаки злому Telegram

Перш ніж перейти до кроків з відновлення, варто розуміти, що саме може свідчити про злом:

Ви не можете увійти в акаунт, хоча введені логін і номер телефону правильні.

Надходять повідомлення про вхід з невідомого пристрою.

Ваші контакти повідомляють про підозрілі повідомлення від вашого імені.

У налаштуваннях з’явилися нові підключення або активні сесії, яких ви не впізнаєте.

Ви отримали SMS або сповіщення про зміну пароля, який ви не ініціювали.

Зверніть увагу, що в багатьох випадках злам пов’язаний із витоком коду підтвердження (SMS чи дзвінок) або зловмисним доступом до вашого телефонного номера. Саме тому подальші кроки будуть сфокусовані на безпеці саме номера та акаунту Telegram.

Як відновити доступ до зламаного Telegram

Якщо ви зрозуміли, що акаунт зламали, потрібно діяти негайно.

Спробуйте повторний вхід

Введіть свій номер телефону у додатку Telegram та дочекайтеся коду підтвердження. Якщо зловмисник змінив пароль двофакторної аутентифікації (2FA), вам може знадобитися ввести додатковий пароль. Перевірте SMS і дзвінки

Переконайтеся, що у вас є доступ до SIM-картки, на яку надходять SMS або дзвінки. Якщо доступу немає, негайно зверніться до оператора мобільного зв’язку для відновлення номера. Скиньте всі активні сесії

Якщо вхід все ж відбувся, одразу відкрийте Налаштування → Пристрої → Активні сесії і завершить усі підозрілі. Це розірве доступ з чужих пристроїв. Змініть двофакторний пароль

У розділі Налаштування → Конфіденційність і безпека → Пароль двофакторної аутентифікації введіть новий складний пароль. Не використовуйте прості комбінації чи паролі, які ви вже застосовували раніше. Перевірте електронну пошту

Якщо ви прив’язували електронну пошту до акаунту Telegram, перевірте, чи немає листів про зміни або підозрілу активність. Це може бути додатковим джерелом інформації про злом.

Захист акаунту Telegram: найважливіші налаштування

Після того як доступ відновлено, важливо максимально захистити акаунт, щоб уникнути повторних спроб злому.

Передусім увімкніть всі доступні заходи безпеки:

Увімкніть двофакторну аутентифікацію (2FA). Це головний бар’єр від неавторизованого доступу, оскільки навіть якщо зловмисник отримає код SMS, йому знадобиться другий пароль.

Це головний бар’єр від неавторизованого доступу, оскільки навіть якщо зловмисник отримає код SMS, йому знадобиться другий пароль. Прив’яжіть електронну пошту. Це дасть додатковий канал для відновлення доступу, якщо номер телефону буде недоступним.

Це дасть додатковий канал для відновлення доступу, якщо номер телефону буде недоступним. Регулярно перевіряйте активні сесії. У Пристроях видаляйте старі або підозрілі підключення.

У Пристроях видаляйте старі або підозрілі підключення. Уникайте сторонніх додатків. Не встановлюйте підозрілі чи неперевірені Telegram-додатки, які можуть вимагати доступ до вашого облікового запису.

Не встановлюйте підозрілі чи неперевірені Telegram-додатки, які можуть вимагати доступ до вашого облікового запису. Стежте за безпекою SIM-картки. Оператори можуть надати функцію блокування SIM-картки через PIN або інші засоби.

Корисні поради для підвищення безпеки

Профілактика — найкращий захист від злому. Нижче перелік основних рекомендацій:

Використовуйте складні паролі для електронної пошти та 2FA.

Ніколи не пересилайте коди підтвердження іншим особам.

Регулярно оновлюйте операційну систему та додатки.

Не зберігайте копії кодів підтвердження у легкодоступних місцях.

Перевіряйте налаштування конфіденційності в Telegram.

Поради щодо безпеки вашого номера телефону

Ваш номер телефону — ключ до Telegram. Щоб уникнути його викрадення:

Захід безпеки Що робить PIN-код на SIM Захищає SIM від несанкціонованої заміни Увімкнення 2FA у оператора Додає додатковий пароль при зміні SIM Блокування міжнародних переадресацій Запобігає крадіжці через переадресацію Контроль операторських SMS Перевіряє підозрілі запити від провайдера

Виконуючи ці кроки, ви значно зменшите ризик злому Telegram та зможете швидко відновити доступ у разі проблем. Своєчасні дії та належний рівень безпеки допоможуть захистити ваші особисті дані й комунікації.

Раніше ми розповідали, що в Telegram з’явились фейкові боти Monobank.