Серіал Вітя — це український драматичний проект, який здобув значну популярність серед глядачів як в Україні, так і за її межами. Прем’єра викликала позитивні відгуки як у критиків, так і в глядацької аудиторії, а висока оцінка на IMDb — 8.6/10 — свідчить про сильний емоційний та драматичний потенціал проєкту. Преса України розповідає, що відомо про 1 сезон серіалу, де його подивитися онлайн та коли вийде 2 сезон.

Що відомо про 1 сезон

Перший сезон складається з 12 серій, у яких детально розкривається життєвий шлях головного героя Віталія Василенка, або просто — Віті. Він працює на станції технічного обслуговування, яку тримає його батько, але має глибоку зацікавленість психологією. Саме ця пристрасть стає ключовою ниткою сюжету, яка веде героя до нових викликів, перетинів з різними людьми та важливих життєвих рішень.

В серіалі піднімаються важливі теми взаємин між батьком і сином, бажанням змінити своє життя, внутрішніми боротьбами та пошуком сенсу. Основна дилема Віті — залишитися в рідних Лубнах, де все знайоме і близьке, чи переїхати до Києва, де є більше можливостей для професійного розвитку, але де початок буде значно складнішим.

Головні актори та персонажі

Перед тим, як перейти до того, де дивитися Вітю, варто познайомитися з основними ролями та акторами, які втілили персонажів на екрані:

Віктор Дуфинець — Вітя

Виконавець головної ролі, молодий чоловік, який працює на СТО і веде консультації як психолог.

Батько Віті, власник станції технічного обслуговування, що не завжди розуміє прагнення сина.

Друг і партнер героя у деяких сценах, що додає історії гумору й підтримки.

Персонаж із кола знайомих Віті, учасник побутових та сюжетних ліній серіалу.

Уособлює складні та поворотні моменти у житті інших героїв.

Наставницький образ у складних рішеннях головного героя.

Матір головного героя, частина його родинного кола.

Один з ключових персонажів другого плану, що впливає на сюжет Віті.

Другорядний герой із власними рисами та сюжетними моментами.

Колоритний персонаж, що збагачує комедійний бік серіалу.

Один з місцевих жителів, що з’являється в сюжеті.

Персонаж, що додає сюжетній лінії сімейних відносин.

Допоміжна роль із яскравою харизмою.

Представниця медіа у серіалі, що впливає на репутацію героя.

Де дивитися 1 сезон онлайн

Серіал «Вітя» легально доступний для онлайн-перегляду насамперед на платформі Київстар ТБ, де вийшов його перший сезон і всі 12 серій можна подивитися у високій якості після авторизації. Також серіал можна переглянути на платформі Netflix.

Чому серіал варто подивитися

Український серіал Вітя вирізняється серед інших проектів на тлі сучасного телеефіру кількома ключовими аспектами. По-перше, він порушує психологічні теми, які рідко знаходять свої відображення в українському медіапросторі. По-друге, глядач отримує можливість побачити життя малих містечок, де кожне рішення може змінити чиїсь долі.

Серіал поєднує легке життя, драму сучасних відносин, важливі моральні питання, а також показує, як звичайна людина здатна стати важливою підтримкою для інших. Це зробило Вітю не лише популярним серед глядачів, але й об’єктом уваги критиків.

Другий сезон серіалу «Вітя»: що вже відомо

У листопаді 2025 року офіційно стартували зйомки другого сезону серіалу Вітя. Про це повідомили представники проєкту та продюсерські кола, підтвердивши, що продовження історії героя уже в роботі і знімається для стримінгової платформи Київстар ТБ — саме там вийшов перший сезон серіалу.

Другий сезон має продовжити драматично-комедійний наратив, знайомий глядачам із першого сезону, але розвинути сюжет у новому напрямку. Якщо перший сезон концентрувався на житті Віті у Лубнах і його перших кроках як психолога, то у другому сезоні події, за твердженням творців, розгортаються ще ширше. Перед головним героєм постають нові виклики, пов’язані з адаптацією у великому місті, особистими рішеннями та професійним зростанням.

У новому сезоні з’являться як знайомі персонажі, так і нові герої, які впливатимуть на життєвий шлях Віті та розкриватимуть нові аспекти його психологічної практики. Серед інших сюжетних ліній творці обіцяють більше уваги до особистого життя героя, взаємин із друзями, а також нових ситуацій, що виникають під час консультацій.

Наразі точна дата прем’єри другого сезону не оголошена, але сам факт початку зйомок у листопаді 2025 року підтверджує плани творців продовжити історію. Очікується, що після завершення зйомок та постпродакшну серіал може вийти в ефір або на платформі Київстар ТБ вже у 2026–2027 роках, хоча офіційних заяв щодо конкретної дати ще немає.

