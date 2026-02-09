Виступ Bad Bunny у гігантському Halftime Show фіналу Super Bowl LX 2026 став однією з найобговорюваніших подій року. Цей перформанс привернув увагу не лише фанатів американського футболу, але й прихильників музики по всьому світу.

На стадіоні Levi’s Stadium у Санта-Кларі (США) Bad Bunny випустив на сцену виступ, що поєднав культуру, музичну експресію і несподівані миттєвості, які запам’яталися глядачам. У цьому матеріалі Преса України пояснює, чим саме відзначився виступ артиста, які музичні номери прозвучали, хто долучився до шоу та які були реакції публіки.

Культурний контекст виступу

Bad Bunny, справжнє ім’я Benito Antonio Martínez Ocasio, відомий пуерториканський артист, який здобув світову славу завдяки своїй здатності поєднувати реггетон, латинський поп та урбан-музику. Його участь у Super Bowl LX стала історичною подією: це був перший випадок, коли латиноамериканський артист очолив Halftime Show і подав практично весь виступ іспанською мовою. Такий крок мав культурне значення, адже Super Bowl є однією з наймасовіших телевізійних подій у світі, і Bad Bunny своєю мовою та стилем доніс частину латиноамериканської культури до глобальної аудиторії.

Сет-лист та музичні моменти

Виступ Bad Bunny складався з декількох яскравих музичних номерів, що охоплювали як хіти артиста, так і композиції, які стали символами його творчого шляху. Глядачі почули енергійні ритми, чіткі баси і знайомі мелодії, що миттєво заповнювали арену. Нижче наведено ключові пісні, які звучали в шоу:

Музичні хіти Bad Bunny на Super Bowl LX

«Tití Me Preguntó» — енергійний трек, що задав тон виступу.

«Yo Perreo Sola» — композиція з характерною танцювальною естетикою.

«Safaera» — номер зі складними ритмами та динамікою.

«Voy a Llevarte Pa’ PR» — музична ода рідному Пуерто-Ріко.

«El Apagón» — потужний трек з політичним підтекстом.

«Café con Ron» — ліричний елемент у шоу.

«DTMF» — завершальна енергійна композиція.

Ці пісні були підібрані так, щоб показати різні музичні грані Bad Bunny — від танцювальних ритмів до емоційних номерів.

Список гостей

Під час Halftime Show Bad Bunny виступив не один, а разом із кількома зірками світової музичної сцени. Серед гостей були присутні:

Lady Gaga — виконала частину ліричної пісні.

— виконала частину ліричної пісні. Ricky Martin — долучився до спільного музичного номеру.

— долучився до спільного музичного номеру. інші танцювальні колективи та музиканти, що додали видовищності шоу.

Ці спільні виступи створили ефект сцени, що живе і змінюється, підсилюючи загальну емоційну складову події та підкреслюючи культурну багатогранність шоу.

Весілля на сцені: інтеграція несподіваної події

Одним із найпомітніших елементів виступу стало реальне весілля, яке відбулося прямо на сцені під час Halftime Show. Пара молодят обмінялася обітницями та поцілунком на очах тисяч глядачів, а сам Bad Bunny став свідком цієї церемонії. Це несподіване поєднання музичної програми та особистої події додало виступу тон емоційної глибини та символізму, що виходить за межі традиційного шоу.

Реакція публіки та медіа

Результати виступу Bad Bunny викликали жваве обговорення в медіа та соціальних мережах. Багато критиків і фанатів відзначили його здатність поєднати розважальний формат шоу з елементами культурної самобутності та особистої історії. Деякі оглядачі підкреслювали, що іспаномовна частина виступу стала важливим кроком для розширення культурного представлення на глобальному рівні.

Значення для музичної індустрії

Виступ Bad Bunny на Super Bowl LX увійшов до історії не лише як видовищна музична програма, але і як культурний знак часу, який наголошує на важливості різноманітності та представлення різних мовних і культурних спільнот у масових медіа. Такий виступ може стати новою віхою в розвитку масштабних шоу та сприяти подальшому залученню артистів із різних куточків світу до головних сцен планети.

Раніше ми розповідали про LELÉKA, представницю України на Євробаченні-2026, та її пісню Ridnym, яка поїде на конкурс.