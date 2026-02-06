Гурт Жадан і Собаки запрошують на концерт у Дніпрі в межах всеукраїнського «Хартія туру», який відбудеться 4 березня у ПК Шинник. Подія приурочена до четвертої річниці створення «Хартії». Організатори наголошують, що цей тур — спосіб зустрітися з аудиторією в різних містах і зміцнити зв’язок спільноти навколо «Хартії». Концерт у Дніпрі стане одним із ключових у весняному графіку гурту, пише Преса України.

Програма концерту

Під час концерту прозвучать пісні, які давно стали знаковими для фанатів гурту. У програмі заявлені «Мальви», «Натаха», а також «Холодна гора», яку слухачі дедалі частіше співають разом із гуртом на концертах. Виступи «Жадана і Собак» традиційно поєднують енергійну музику, тексти з чіткою громадянською позицією та живу комунікацію з залом. Саме цей формат робить кожен концерт унікальним і неповторним. У Дніпрі організатори обіцяють повноцінний сет без скорочень.

Ціни на квитки та категорії місць

Вартість квитків на концерт у Дніпрі залежить від обраної зони в залі. За актуальною інформацією, ціни стартують приблизно від 590 гривень і можуть сягати 1200–1300 гривень у ближчих до сцени секторах.

Кількість квитків у кожній категорії обмежена, тому ближче до дати заходу доступність може змінюватися. Організатори радять не відкладати покупку.

Варто зазначити, що частина коштів від продажу квитків буде спрямована на потреби корпусу «Хартії».

Де купити квитки онлайн

Офіційно квитки на концерт продаються через перевірені українські сервіси Concert.ua та Karabas. На цих платформах доступна схема залу, вибір місць та онлайн-оплата банківською карткою.

Після покупки глядач отримує електронний квиток, який достатньо показати на вході з екрана смартфона. Це зручно та дозволяє уникнути черг у день концерту. Купівля через офіційні сервіси також гарантує справжність квитків.

Що варто врахувати перед відвідуванням концерту

Перед поїздкою на концерт організатори радять заздалегідь спланувати свій вечір. Зазвичай вхід до зали відкривають за годину до початку, щоб глядачі могли спокійно зайняти місця. Також варто врахувати завантаженість транспорту в центральній частині міста у вечірній час. Окрему увагу рекомендують приділити збереженню електронного квитка на телефоні. Це допоможе уникнути зайвих труднощів на вході та повністю зосередитися на події.

Варто нагадати, що 12 лютого в Одесі відбудеться презентація альбому «Вічно танцююча людина» Дмитра Монатіка.