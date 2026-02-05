Україна та Росія вперше за останні чотири місяці здійснили обмін полоненими, у межах якого на батьківщину повернулися 157 українських громадян. Це стало першим підтвердженим обміном за тривалий період паузи в гуманітарному процесі між сторонами.

Про повернення українців повідомив президент Володимир Зеленський, оприлюднивши інформацію у своєму Telegram-каналі, передає Преса України. За його словами, робота над звільненням полонених тривала постійно, попри відсутність публічних результатів упродовж кількох місяців.

Чому обміни не проводилися останні чотири місяці

Президент раніше наголошував, що переговори щодо обміну були складними та неодноразово блокувалися з російського боку. Саме це, за його оцінкою, стало ключовою причиною тривалої перерви в обмінах. Зеленський також зазначав, що Москва використовувала питання полонених як інструмент тиску, навмисно затягуючи виконання досягнутих домовленостей. При цьому українська сторона продовжувала консультації через міжнародних посередників і дипломатичні канали.

Заява про можливість нового обміну пролунала ще на початку лютого після зустрічей української делегації з представниками США та РФ, які проходили в Об’єднаних Арабських Еміратах. Тоді президент підкреслив, що результати можуть з’явитися найближчим часом, хоча конкретних деталей не розкривав. Фактично нинішній обмін став першим підтвердженням того, що переговорний процес зрушив з мертвої точки.

До цього останній масштабний комбінований обмін відбувся у жовтні 2025 року. Тоді з російського полону вдалося визволити 205 українців, серед яких були як військові, так і цивільні особи. Значна частина звільнених перебувала в полоні ще з 2022 року, що робило той обмін одним із найважливіших за весь період повномасштабної війни.

Кого обміняли 5 лютого

Під час обміну 5 лютого додому повернулися військовослужбовці різних підрозділів Сил оборони України. Серед них були представники:

Військові Збройних Сил;

Національної гвардії;

Державної прикордонної служби.

Серед звільнених не лише солдати та сержанти, а й офіцери, які брали участь у бойових діях на різних напрямках. Також додому повертаються цивільні, які перебувала у полоні Росії.

Раніше ми розповідали, що Зеленський розкритикував вимоги Росії щодо гарантій безпеки.