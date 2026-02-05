З кінця 2026 року для громадян України змінюються правила безвізових подорожей до Європейський Союз. В’їзд до країн ЄС стане платним і вимагатиме попереднього оформлення спеціального дозволу. Про це повідомляє Преса України з посиланням на РБК-Україна.

Йдеться про запуск нової електронної системи авторизації, яка поширюватиметься на всіх мандрівників із країн, що мають безвізовий режим з ЄС. Вартість такого дозволу для українців становитиме 20 євро з людини, що наразі еквівалентно приблизно 1016 гривням. Нові правила торкнуться як туристичних, так і ділових поїздок, а також короткострокових візитів до родичів.

«З кінця 2026 року в’їзд до ЄС для українців стане платним: вартість дозволу становитиме 20 євро на людину».

Для перетину кордону знадобиться оформлення електронного дозволу в системі ETIAS, який передбачає обов’язкову онлайн-реєстрацію та оплату збору. Подати заявку можна буде виключно в електронному форматі через офіційний сайт системи, а оплата здійснюватиметься лише банківською карткою.

Важливо, що оформлення дозволу для сім’ї чи групи не передбачене — кожен мандрівник, незалежно від віку, має подавати окрему заявку. Анкета починає розглядатися лише після успішного зарахування коштів, і без цього етапу авторизація не проводиться.

Окрему увагу варто звернути на фінансові умови нової системи. Збір за оформлення ETIAS не підлягає поверненню за жодних обставин, навіть у разі відмови у в’їзді. Також дозвіл автоматично анулюється, якщо в анкеті будуть виявлені помилки, зокрема неправильний номер закордонного паспорта, помилки в імені чи інших персональних даних. У такому випадку заявнику доведеться повторно проходити процедуру та знову сплачувати 20 євро, що робить уважне заповнення анкети критично важливим.

«У разі відмови у в’їзді або помилок у даних дозвіл анулюється, і платити доведеться заново».

Оформлений дозвіл ETIAS діятиме протягом трьох років або до завершення терміну дії закордонного паспорта, залежно від того, що настане раніше. Протягом цього періоду українці зможуть багаторазово в’їжджати до 30 європейських країн, включно з державами Шенгенської зони, а також Кіпром, Болгарією та Румунією. Це означає, що повторно сплачувати збір перед кожною поїздкою не потрібно, якщо дозвіл залишається чинним і паспорт не змінювався.

Запровадження платного в’їзду через систему ETIAS є частиною загальноєвропейської політики посилення контролю та цифровізації кордонів. Для українців це означає збереження безвізового режиму, але з додатковими фінансовими та адміністративними вимогами. Експерти радять заздалегідь ознайомитися з новими правилами, аби уникнути непередбачених витрат і проблем під час планування поїздок до Європи у 2026 році та після нього.

