Власник Respublika Park: податкові показники та позиції серед ТРЦ Києва

З моменту відкриття у листопаді 2021 року торгово-розважальний центр Respublika Park забезпечив значні податкові надходження до державного та місцевих бюджетів України. Згідно з публікацією «Економічної правди» з посиланням на дані самого ТРЦ, станом на 30 листопада 2025 року сукупний обсяг сплачених податків сягнув 854,9 млн грн. Стабільна динаміка податкових відрахувань формує відчутний внесок у бюджети різних рівнів і сприяє розвитку економіки столиці.

Зазначені надходження охоплюють увесь спектр податкових зобов’язань компаній, залучених до реалізації та експлуатації проєкту — від податку на доходи працівників до податків юридичних осіб і непрямих платежів. Значну частку податкової бази також формують відрахування, пов’язані з діяльністю орендарів, операторів сервісних зон і підрядних організацій, що працюють на території комплексу.

У динаміці податкові виплати демонструють упевнене зростання. За підсумками 2024 року сума перерахованих податків становила 216,3 млн грн. За 11 місяців 2025 року компанії, пов’язані з управлінням і експлуатацією ТРЦ, спрямували до бюджетів 473,7 млн грн, що більш ніж удвічі перевищує показник попереднього року. Така динаміка свідчить про відновлення споживчого попиту та стійкість комерційних процесів у сегменті торгово-розважальної нерухомості.

Screenshot

За обсягами податкових відрахувань і кількістю створених робочих місць Respublika Park зберігає провідні позиції серед торгово-розважальних центрів Києва. Загальна чисельність персоналу становить 6 730 осіб, з яких 4 310 працюють безпосередньо у сфері роздрібної торгівлі. Інші співробітники задіяні в суміжних напрямах, зокрема в обслуговуванні інфраструктури, логістиці та забезпеченні безперебійної роботи комплексу. Завдяки цьому ТРЦ залишається одним із найбільших роботодавців галузі.

Respublika Park входить до числа найбільших торгово-розважальних центрів України. Загальна площа комплексу становить близько 300 тис. кв. м, з яких приблизно 135 тис. кв. м припадає на орендні площі. Простір об’єднує торговельні галереї, зони дозвілля, ресторанні концепції та сервісні майданчики, що забезпечує високий рівень відвідуваності та стабільний потік клієнтів.

Довідка

Respublika Park — суперрегіональний торгово-розважальний центр, відкритий у Києві в листопаді 2021 року. Загальна площа об’єкта становить 300 000 кв. м. Власник ТРЦ Республіка Парк – австрійська компанія Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, заснована у Відні в 2013 році та спеціалізується на проєктах у сфері нерухомості. Компанія представлена на ринках Центральної та Східної Європи й здійснює інвестиції в торговельні, готельні та житлові об’єкти, залишаючись вагомим учасником інвестиційного сектору економіки України як акціонер ТРЦ.