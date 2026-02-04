Українська артистка FIЇNKA презентувала нову композицію «Серце гримит», у якій поєднала містичну атмосферу, елементи альтернативного року та автентичні гуцульські мотиви. Новий трек розповідає про страхи, внутрішню напругу та рух уперед, навіть коли людину охоплюють сумніви.

Композиція звучить як емоційна сповідь і водночас як підтримка для тих, хто переживає складні періоди. Атмосфера пісні занурює слухача у глибокий внутрішній діалог із самим собою. Відеоробота до треку підсилює це відчуття тривоги й пошуку світла, пише Преса України.

Історія створення пісні бере початок із дитячої приповідки, яка згодом набула зовсім іншого, глибшого сенсу. За словами артистки, ідея виникла спонтанно, коли вона намагалася заспокоїти власну дитину.

«Мій син боявся грому, і я казала йому: це не грім, просто Боженька везе колачі на фірі».

З часом ця фраза переросла в мелодію, а пізніше — у повноцінну пісню про стан, коли тривоги накопичуються і не дають людині спокою. Виконавиця зізнається, що цей процес був неспішним і дуже особистим. Текст формувався поступово, відображаючи внутрішні переживання та страхи. У результаті композиція набула глибокого емоційного наповнення.

Хоча робота над треком почалася влітку, в уяві співачки одразу з’явилися зимові образи. Вона пов’язує їх із відчуттям страху та невизначеності, які посилюються в темряві й холоді.

«Я уявляла сильний мороз, засніжений ліс і крижану гірську річку. Вночі взимку в лісі найстрашніше — холодно, біло, нічого не видно».

Цей пейзаж став метафорою внутрішнього стану людини, яка губиться не серед дерев, а у власних думках. Саме така образність робить пісню близькою багатьом слухачам. Вона передає відчуття самотності, але водночас залишає простір для надії.

У композиції чітко відчувається вплив гуцульських вірувань і дитячих страхів, знайомих багатьом із ранніх років. Артистка зазначає, що ці образи й досі мають силу впливу, навіть коли людина дорослішає та здобуває визнання.

«Ми в цих віруваннях виросли всі. І навіть зараз, маючи велику аудиторію, я підпадаю під осуд навколо. Люди будуть осуджувати завжди — чи ти на початку, чи вже на вершині».

Ці слова стали ще одним підтекстом пісні — про тиск суспільства та страх бути собою. Через музику співачка говорить про прийняття власного шляху. Вона підкреслює, що страхи нікуди не зникають, але з ними можна навчитися жити.

Окреме місце у створенні «Серце гримит» посіло звучання. FIЇNKA давно мріяла поєднати альтернативний рок із гуцульською музичною традицією, надихаючись творчістю Placebo та Radiohead. Спочатку експерименти привели до неочікуваного результату.

«Спочатку у нас вийшов якийсь гуцульський джаз. Але ми все ж знайшли правильне звучання для себе».

У підсумку композиція набула цілісного й драматичного звучання, де народні мотиви органічно переплітаються з сучасною альтернативою. Пісня стала емоційно насиченою та водночас дуже особистою. Вона звучить як нагадування про те, що страх — це природна частина шляху.

«Серце буде греміти час від часу, і це нормально. Дайте йому погриміти. Але пам’ятайте, який шлях ви пройшли та куди йдете. Завжди бачте світло. Головне — нічого не боятися і вірити в себе».

