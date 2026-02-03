Close Menu
Вівторок, 3 Лютого

Погодинні відключення електроенергії на Хмельниччині 3 лютого: оновлений графік

На Хмельниччині 3 лютого протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Дізнайтесь оновлений графік відключень на сьогодні.
Дяченко Олена  Регионы
Сьогодні, 3 лютого, на території Хмельницької області застосовують графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження електропостачання триватимуть упродовж усієї доби та стосуватимуться різних підчерг споживачів. Такі заходи запроваджені для стабілізації роботи енергосистеми в умовах підвищеного навантаження.

Про дію погодинних відключень проінформували в Хмельницькобленерго, повідомляє Преса України. В енергокомпанії зазначили, що графіки застосовуються відповідно до розпоряджень диспетчерських служб та з урахуванням поточної ситуації в об’єднаній енергетичній системі України. Мешканців області закликають стежити за оновленнями, адже розклад може змінюватися.

О 04:06 було оприлюднено оновлений прогноз погодинних відключень електроенергії:

Погодинні відключення електроенергії на Хмельниччині 3 лютого: оновлений графік

В енергокомпанії наголосили, що опублікований графік має орієнтовний характер. У разі необхідності оператор системи передачі може коригувати як тривалість, так і час обмежень залежно від оперативної ситуації в енергосистемі країни.

Жителі Хмельниччини можуть самостійно перевірити свою підчергу та отримати актуальну інформацію щодо електропостачання. Для цього доступний спеціальний розділ «Погодинні відключення» на офіційних ресурсах компанії. Крім того, причину вимкнення світла та орієнтовний час відновлення електропостачання можна дізнатися через чат-боти у Viber і Telegram, а також сервіси «Відключення за адресою» та «Актуальні відключення».

