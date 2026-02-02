В Україні готуються важливі зміни у використанні супутникового інтернету Starlink. Уряд ухвалив рішення про впровадження так званого «білого списку» терміналів, що означає обов’язкову верифікацію всіх пристроїв, які працюють на території країни. Як пояснює Преса України, цей крок спрямований не проти цивільних користувачів, а на підвищення рівня безпеки та захисту критичної інфраструктури. Незареєстровані термінали з часом можуть бути відключені від мережі. Тому питання верифікації Starlink стає актуальним для приватних осіб, бізнесу та волонтерів уже зараз.

Чому в Україні запроваджують «білий список» Starlink

Рішення уряду стало реакцією на факти використання терміналів Starlink російськими військовими. Зокрема, такі термінали встановлюють на безпілотники, що дозволяє їм керуватися в режимі реального часу на значних відстанях. Через низьку висоту польоту та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби такі дрони складно знешкодити. Єдиним ефективним технічним рішенням стало запровадження обов’язкової авторизації кожного термінала. Саме тому Україна реалізує «білий список» у взаємодії зі SpaceX, яка є оператором мережі Starlink.

Хто повинен проходити верифікацію терміналів

Верифікація стосується більшості користувачів Starlink в Україні. Йдеться про приватних осіб, підприємців, компанії, волонтерські організації та установи, які використовують супутниковий інтернет для роботи або зв’язку. Водночас для військових передбачений окремий порядок, який не передбачає звернення до цивільних установ. Це дозволяє зберегти конфіденційність та безпеку даних оборонного сектору. Для цивільних користувачів процедура буде максимально спрощеною та безоплатною.

Як відбуватиметься верифікація Starlink для громадян

Для звичайних користувачів передбачений офлайн-формат реєстрації. Достатньо одного візиту до найближчого ЦНАП, де дані термінала внесуть до «білого списку». Процедура не потребує складних документів або додаткових платежів. За словами уряду, весь процес займатиме мінімум часу та не створюватиме бюрократичного навантаження. Головна мета — захистити легальних користувачів від блокування зв’язку в майбутньому.

Як верифікувати Starlink через ЦНАП: покрокова інструкція

Верифікація терміналів Starlink для громадян в Україні відбуватиметься через ЦНАП. Процедура передбачає один особистий візит і не потребує складних формальностей. Основна мета — внести термінал до «білого списку», щоб уникнути блокування зв’язку. Реєстрація буде безоплатною та максимально спрощеною. Весь процес займає мінімум часу, якщо підготуватися заздалегідь.

Крок 1. Підготуйте необхідну інформацію

Перед візитом до ЦНАП потрібно зібрати базові дані про термінал. Вони не є конфіденційними, але мають бути точними, оскільки використовуються для ідентифікації пристрою в системі. Паролі або доступ до облікового запису Starlink надавати не потрібно. Дані подаються виключно для внесення термінала до реєстру.

Крок 2. Відвідайте найближчий ЦНАП

Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАП незалежно від місця реєстрації. Попередній запис, за офіційною інформацією, не є обов’язковим, але може бути рекомендований у великих містах. Працівник ЦНАП прийме заяву та внесе дані термінала до системи. Жодних додаткових довідок або погоджень не вимагатимуть.

Крок 3. Перевірка та внесення до «білого списку»

Після подання даних відбувається технічна перевірка. Вона підтверджує, що термінал використовується легально на території України. Після цього пристрій вносять до «білого списку» та він захищений від автоматичного відключення. Додаткових дій від користувача зазвичай не потрібно.

Верифікація Starlink для бізнесу та організацій

Для бізнесу та юридичних осіб буде доступний онлайн-алгоритм. Реєстрацію терміналів планують проводити через портал Дія, що дозволить швидко підтвердити використання Starlink без фізичного відвідування установ. Це особливо важливо для компаній, які мають десятки або сотні терміналів у різних регіонах. Онлайн-формат спрощує адміністрування та зменшує ризики переривання зв’язку.

Як верифікувати Starlink через Дію: інструкція для бізнесу

Крок 1. Авторизація на порталі Дія

Представник бізнесу входить у кабінет на порталі Дія з використанням КЕП або іншого дозволеного способу ідентифікації. Вхід здійснюється від імені юридичної особи або ФОП. Це необхідно для прив’язки терміналів до конкретного суб’єкта господарювання. Сторонній доступ до особистих даних не надається.

Крок 2. Подання заявки на верифікацію

У відповідному розділі потрібно вибрати послугу, пов’язану з верифікацією терміналів Starlink. Далі вноситься інформація про кожен пристрій, який використовується бізнесом. Для компаній із великою кількістю терміналів може бути передбачене масове завантаження даних. Уся інформація подається в електронному вигляді.

Перед відправленням заявки варто підготувати такі дані:

серійні номери терміналів Starlink;

регіон використання пристроїв;

контактні дані відповідальної особи;

підтвердження комерційного або службового використання.

Крок 3. Підтвердження та внесення до реєстру

Після подання заявки система проводить перевірку. У разі відсутності помилок термінали автоматично вносяться до «білого списку». Статус верифікації можна буде переглянути в особистому кабінеті. Повторна реєстрація не знадобиться, якщо дані не змінюються.

Окремий порядок для військових і Сил оборони

Для військових діє спеціальний захищений канал через DELTA. Звертатися до ЦНАП або реєструвати термінали через Дію їм не потрібно. Також не вимагається ставити обладнання на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів. Єдине завдання — убезпечити термінал від блокування шляхом включення до «білого списку» через встановлений військовий механізм.

Що зміниться після впровадження «білого списку»

Запровадження верифікації дозволить державі контролювати використання Starlink без втручання у приватне життя користувачів. Це допоможе зберегти стабільний зв’язок для українців, підвищити рівень національної безпеки та позбавити ворога технологічних переваг. Детальну покрокову інструкцію щодо реєстрації терміналів уряд обіцяє оприлюднити найближчим часом. Користувачам радять стежити за офіційними повідомленнями та не відкладати верифікацію після запуску процедури.

