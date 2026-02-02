Сьогодні, 2 лютого, на території Чернівецької області запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії. Тимчасові обмеження електропостачання застосовуватимуться відповідно до визначених груп споживачів і можуть діяти протягом усієї доби.

Інформацію про відключення оприлюднено на офіційному сайті Чернівціобленерго, повідомляє Преса України. В енергокомпанії зазначають, що графіки є плановими та впроваджуються для підтримання стабільної роботи енергосистеми в умовах підвищеного навантаження.

Енергетики також наголошують, що режим дії графіків може змінюватися протягом дня. Коригування можливі залежно від загальної ситуації в енергосистемі України, рівня споживання електроенергії та технічного стану мереж.

Графік відключення світла на Буковині на 2 лютого

Дізнатися, до якої групи належить конкретна адреса, мешканці області можуть за допомогою пошуку на офіційному сайті обленерго. Там регулярно оновлюється актуальна інформація щодо графіків і можливих змін у подачі електроенергії.

Раніше ми розповідали, коли не буде світла на Львівщині 2 лютого.