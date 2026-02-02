В Азовському морі 2 лютого зафіксували відчутний землетрус, поштовхи від якого відчули мешканці одразу кількох регіонів України, а також на тимчасово окупованих територіях. Подія викликала жвавий резонанс у соцмережах, де люди масово ділилися власними відчуттями та повідомляли про коливання будівель. Про це повідомляє Преса України з посиланням на УНІАН.

Сейсмічна активність у південних регіонах традиційно привертає підвищену увагу, оскільки такі поштовхи можуть відчуватися на великій відстані. Фахівці наголошують, що подібні явища не є унікальними для цього регіону. Водночас кожен новий землетрус змушує знову говорити про сейсмічні ризики для України.

Де стався землетрус в Азовському морі

За даними міжнародного сейсмологічного ресурсу Volcano Discovery, землетрус магнітудою 4,8 стався приблизно за 82 кілометри на північний захід від Керчі. Підземні поштовхи були зафіксовані о 11:47 за місцевим часом. Точна глибина осередку наразі не встановлена, однак попередні оцінки вказують на його неглибоке залягання. Саме це могло стати причиною того, що землетрус відчувався на значній території. Фахівці продовжують аналізувати отримані сейсмограми.

У яких регіонах України відчували поштовхи

Користувачі соціальних мереж повідомляють, що підземні коливання відчувалися не лише на території тимчасово окупованого Криму. За їхніми словами, поштовхи помітили мешканці Донецької та Запорізької областей. Окремі повідомлення надходили навіть із Дніпропетровської області, що свідчить про широке поширення сейсмічних хвиль. Люди описували легке тремтіння будівель і рух предметів у приміщеннях. Для багатьох мешканців це стало несподіванкою.

Попередні землетруси в Чорному морі

Землетрус в Азовському морі став не єдиним випадком сейсмічної активності за останній час. Увечері 12 грудня підземні поштовхи магнітудою 4,4 були зафіксовані в Чорному морі приблизно за 12 кілометрів від узбережжя Криму. Подібні події періодично трапляються в цьому районі через геологічні особливості морського дна. Сейсмологи зазначають, що південні морські акваторії України залишаються одними з найбільш активних у регіоні. Саме тут найчастіше фіксують землетруси малої та середньої сили.

Що кажуть сейсмологи про активність регіону

Ситуацію прокоментував сейсмолог, начальник центру збору та обробки інформації Головного центру спеціального контролю Юрій Андрущенко. В інтерв’ю агентству УНІАН він пояснив, що узбережжя Криму є сейсмоактивним регіоном, тому землетруси такої сили не вважаються аномальними.

“Там підземні поштовхи сталися в морі, і в такому випадку інтенсивність землетрусу оцінюється лише умовно, тому що вона говорить про можливі наслідки на суші”.

Від чого залежить сила поштовхів на поверхні

За словами фахівця, ключовим фактором є глибина залягання осередку землетрусу. Чим глибше він розташований, тим слабшими зазвичай є поштовхи на поверхні. Якщо осередок знаходиться неглибоко, коливання можуть відчуватися на значних відстанях. Саме тому землетруси в морі часто фіксуються у прибережних і навіть віддалених регіонах. На континентальній частині подібні поштовхи могли б залишитися непомітними.

У яких регіонах України можливі землетруси

Загалом Україна не належить до країн із високою сейсмічною небезпекою, проте на її території є кілька зон підвищеної активності. Найбільш сейсмонебезпечними вважаються південні регіони — узбережжя Чорного та Азовського морів, зокрема Крим і окремі райони Одеської області. Підвищена сейсмічність характерна також для Карпатського регіону, включно із Закарпаттям та Прикарпаттям. Крім того, на території України періодично відчуваються поштовхи, пов’язані з активністю зони Вранча в Румунії, сейсмічні хвилі з якої можуть доходити до центральних і південних областей країни.

