9 березня о 18:00 у Драматичний театр ім. І. Кочерги у Житомирі відбудеться великий сольний концерт Ірина Білик. Подія обіцяє стати однією з найяскравіших культурних подій весни у місті та зібрати шанувальників української поп-музики різних поколінь, повідомляє Преса України.

Ірина Білик — артистка, яка десятиліттями формує музичний смак країни та залишається актуальною незалежно від часу. Саме живі концерти дають змогу повною мірою відчути емоційну глибину її творчості.

Чому варто піти на концерт у Житомирі

Ірина Білик по праву вважається справжньою іконою української поп-сцени, адже її пісні знає та співає вся країна. Концерт у Житомирі стане нагодою почути легендарні хіти та нові композиції у живому виконанні. Особлива концертна програма створена так, щоб поєднати ностальгію та сучасне звучання. Кожен виступ співачки — це не просто концерт, а повноцінна емоційна історія. Саме такі події залишають теплий слід у серці надовго.

Ірина Білик на сцені драмтеатру

Сцена драматичного театру ім. І. Кочерги створює камерну та водночас урочисту атмосферу для виступу артистки. За понад 30 років музичної кар’єри Ірина Білик підкорила серця мільйонів слухачів завдяки унікальному тембру голосу та харизмі. Її концерти завжди відзначаються високим рівнем звуку та світлового оформлення. У театрі глядачі зможуть відчути максимальну близькість до артистки. Живе виконання тут звучить особливо щиро та проникливо.

Музика, що залишається актуальною

Творчість Ірини Білик — це відображення почуттів і переживань, знайомих кожному. Її пісні про кохання, втрати та надію залишаються актуальними навіть через десятиліття. Саме тому на концертах збирається публіка різного віку. Живі виступи дозволяють по-новому відчути знайомі хіти. Кожне слово та кожна нота звучать максимально щиро й емоційно.

Що очікує глядачів на концерті

Перед концертом важливо розуміти, який формат події чекає на відвідувачів. Це не шоу з випадковим набором пісень, а продумана програма з емоційною драматургією. Глядачі можуть розраховувати на поєднання відомих хітів і нових композицій. Атмосфера заходу сприятиме повному зануренню у музику. Організатори обіцяють високий рівень комфорту та якісний сервіс.

Основні особливості концерту:

жива музика та професійний звук;

улюблені хіти різних років;

емоційна подача та близький контакт з публікою;

камерна атмосфера театральної сцени.

Квитки, ціни та де купити онлайн

Квитки на концерт Ірини Білик у Житомирі вже доступні у продажу онлайн. Придбати їх можна на популярних українських сервісах продажу квитків, що гарантують офіційну валідацію та зручний вибір місць. Онлайн-купівля дозволяє заздалегідь спланувати відвідування події та уникнути черг у касах. Ціни залежать від розташування місць у залі та категорії комфорту. Рекомендується купувати квитки заздалегідь, оскільки попит на концерт високий.

Категорія місць Орієнтовна ціна Партер від 850 грн Амфітеатр від 650 грн Балкон від 450 грн

Квитки можна купити онлайн на сайтах Concert.ua, Karabas.com та TicketsBox. Після оплати електронний квиток надходить на електронну пошту та може бути пред’явлений з екрана смартфона при вході до зали.

Раніше ми розповідали, MONATIK презентує альбом «Вічно танцююча людина» в Одесі 12 лютого.