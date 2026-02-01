В Україні на початку лютого очікується різке похолодання з піковими значеннями морозу до -28 градусів. Найхолодніший період припаде на найближчі дні, після чого синоптики прогнозують поступове послаблення холодів. Про це повідомляє Преса України з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За словами метеоролога, найбільш морозними стануть 2, 3 та 4 лютого. Саме в ці дні по всій території країни збережеться суха, але дуже холодна погода.

«Це буде класичний зимовий антициклон із сильними нічними морозами та мінімальною кількістю опадів», — зазначає Наталка Діденко.

У ніч на 2 лютого температура повітря в більшості регіонів України опуститься до -20…-28 градусів. У денні години мороз дещо послабшає, однак усе ще залишатиметься відчутним — від -12 до -19 градусів. Такі показники характерні для північних, центральних і східних областей.

На півдні країни погодні умови будуть м’якшими, але також морозними. У нічні години там очікується від -12 до -18 градусів, а вдень — від -2 до -10 градусів. Водночас сильного потепління в цих регіонах поки не прогнозують.

Через домінування потужного антициклону опади в більшості областей України малоймовірні. Погода залишатиметься сухою, з можливими проясненнями вдень. Винятком можуть стати південні райони. За словами синоптика, близькість чорноморського циклону може спричинити снігопади та хуртовини в Криму та в районах Приазов’я.

Погода в Києві

У Києві найближчої ночі температура повітря знизиться приблизно до -25 градусів. Удень 2 лютого в столиці очікується близько -15 градусів. Опадів не прогнозують, а вдень можливі сонячні прояснення, що, втім, не вплинуть на загальний холодний фон.

Наталка Діденко зазначає, що 3 та 4 лютого сильні морози ще збережуться. Водночас уже з 5–6 лютого холод почне поступово відступати, а температурні показники стануть більш комфортними для зимового періоду.

