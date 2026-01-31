Оформлення 1 групи інвалідності в Україні у 2026 році відбувається за оновленими правилами, які діють після масштабної реформи системи медико-соціальної оцінки. Процедура стала більш цифровізованою, але водночас вимагає уважної підготовки з боку заявника або його законного представника. Важливо розуміти, що рішення тепер ухвалюється не лише на підставі діагнозу, а з урахуванням реального впливу хвороби на повсякденне життя. Преса України з посиланням на vv.com.ua як пройти цей шлях без зайвих помилок і затримок. Чітке дотримання алгоритму значно підвищує шанси на позитивний результат.

Що означає 1 група інвалідності за чинними правилами

Перша група інвалідності надається особам із найтяжчими та стійкими порушеннями здоров’я, які призводять до повної або майже повної втрати здатності до самообслуговування. Йдеться про стани, за яких людина потребує постійного стороннього догляду або нагляду. У 2026 році ключовим критерієм є рівень обмеження повсякденного функціонування, а не лише назва захворювання. Саме тому навіть однакові діагнози можуть оцінюватися по-різному. Індивідуальний підхід став основою нової системи.

Які органи ухвалюють рішення замість МСЕК

Із 2025 року в Україні поступово припинено діяльність МСЕК у класичному розумінні. Їх замінили експертні медичні команди, які працюють на базі кластерних та надкластерних лікарень. До складу таких команд входять лікарі різних спеціальностей, які оцінюють стан пацієнта комплексно. Рішення ухвалюється на підставі медичних даних з електронної системи охорони здоров’я та результатів огляду. Саме висновок експертної команди є офіційним документом про встановлення інвалідності.

Хто може оформити 1 групу інвалідності

Загальні критерії для 1 групи інвалідності

1 група інвалідності встановлюється у випадках, коли особа:

не здатна до самообслуговування або потребує постійного стороннього догляду;

має різко виражені, незворотні порушення функцій організму;

не може самостійно пересуватися, орієнтуватися або спілкуватися;

повністю втратила працездатність.

Навіть за наявності тяжкого діагнозу ключовим залишається рівень функціональних обмежень.

Повний перелік хвороб

Неврологічні та психічні захворювання

До цієї групи належать стани, які призводять до глибоких порушень руху, свідомості або мислення. Вони часто потребують постійного нагляду з боку інших осіб. Рішення про 1 групу ухвалюється у разі стійкого та прогресуючого перебігу.

наслідки інсульту з повною або майже повною втратою рухових функцій;

тяжкі форми дитячого церебрального паралічу у дорослих;

розсіяний склероз із грубими руховими порушеннями;

хвороба Паркінсона на пізніх стадіях;

деменція тяжкого ступеня;

епілепсія з частими, неконтрольованими нападами;

тяжкі психічні розлади з повною соціальною дезадаптацією.

Онкологічні захворювання

Онкологія може бути підставою для 1 групи інвалідності, якщо хвороба призводить до різкого зниження життєдіяльності. Особливо це стосується термінальних або генералізованих форм.

злоякісні пухлини IV стадії з метастазами;

онкологічні захворювання з вираженою кахексією;

неоперабельні пухлини життєво важливих органів;

стани після радикальних операцій із втратою функцій органів.

Онкологічний діагноз сам по собі не гарантує 1 групу — вирішальним є функціональний стан.

Серцево-судинні та легеневі захворювання

Ці хвороби можуть бути підставою для 1 групи інвалідності у випадку тяжкої серцевої або дихальної недостатності. Людина в таких станах часто не може пересуватися без допомоги.

серцева недостатність IV функціонального класу;

тяжкі вроджені або набуті вади серця;

легенева недостатність III ступеня;

хронічні обструктивні захворювання легень у термінальній стадії;

легенева гіпертензія тяжкого ступеня.

Захворювання органів зору та слуху

Повна або майже повна втрата сенсорних функцій істотно обмежує повсякденне життя. У таких випадках можливе встановлення 1 групи інвалідності.

повна сліпота на обидва ока;

зір нижче 0,04 з корекцією або відсутність світловідчуття;

повна глухота у поєднанні з іншими функціональними порушеннями.

Захворювання опорно-рухового апарату та травми

До цієї категорії входять стани, за яких людина фізично не здатна пересуватися або обслуговувати себе самостійно. Часто це наслідки травм або системних захворювань.

повна втрата функції двох і більше кінцівок;

паралічі та парези з повною втратою руху;

ампутація обох ніг або рук;

тяжкі деформації хребта з порушенням функцій тазових органів;

наслідки травм спинного мозку.

Хронічні системні та інші тяжкі захворювання

Деякі хвороби мають системний характер і поступово руйнують функції організму. У пізніх стадіях вони можуть бути підставою для 1 групи інвалідності.

хронічна ниркова недостатність V стадії (на діалізі);

цироз печінки з печінковою недостатністю;

тяжкі форми цукрового діабету з множинними ускладненнями;

аутоімунні захворювання з ураженням кількох органів.

Повний список документів для оформлення

Для проходження оцінювання необхідно підготувати пакет документів, більшість з яких формуються в електронному вигляді. Водночас заявнику варто мати й паперові копії на випадок уточнень або перевірок. Перед поданням документів рекомендується проконсультуватися з лікуючим лікарем. Навіть одна відсутня довідка може стати причиною перенесення розгляду.

Перед поданням заяви зазвичай потрібні такі документи:

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

електронне направлення на оцінювання від лікаря;

медичні виписки, результати обстежень, висновки спеціалістів;

документи, що підтверджують причину інвалідності (за наявності);

попередні рішення про інвалідність, якщо вони були встановлені раніше.

Покрокова інструкція оформлення 1 групи інвалідності

Процедура починається зі звернення до сімейного або профільного лікаря. Лікар проводить первинну оцінку стану здоров’я, призначає необхідні обстеження та формує електронне направлення. Далі всі медичні дані вносяться до електронної системи, після чого справа передається експертній команді. Команда аналізує інформацію та ухвалює рішення очно або заочно. Заявник має право бути поінформованим про кожен етап процесу.

Як оформити 1 групу інвалідності

Які права та пільги надає 1 група інвалідності

Після встановлення 1 групи інвалідності особа отримує доступ до державних соціальних гарантій. Вони охоплюють фінансову допомогу, медичні та соціальні послуги, а також можливість оформлення постійного догляду. Обсяг підтримки залежить від чинного законодавства та індивідуальної ситуації людини.

Сфера підтримки Що передбачено Фінансові виплати Пенсія по інвалідності Медичне забезпечення Пільгові або безкоштовні ліки Соціальні послуги Реабілітація та догляд Побутові пільги Комунальні знижки

На що звернути увагу заявнику

Під час оформлення важливо зберігати всі медичні документи та копії рішень. У разі незгоди з висновком експертної команди рішення можна оскаржити у встановленому порядку. Також варто пам’ятати, що деякі рішення мають строк дії та потребують повторного оцінювання. Уважність і послідовність — головні союзники заявника.

