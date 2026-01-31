У 2026 році ринок навушників з активним шумозаглушенням (ANC — Active Noise Cancellation) пропонує широкий спектр моделей — від флагманських преміальних варіантів до доступних універсальних рішень для щоденного використання. Сучасні навушники здатні суттєво блокувати зовнішні шуми, покращувати комфорт під час подорожей, роботи в офісі або прослуховування музики в шумному середовищі.

Сучасні системи ANC використовують багато мікрофонів, алгоритми адаптивного шумоподавлення й штучний інтелект для точнішої фільтрації сторонніх звуків. Рейтинг ґрунтується на результатах професійних аудіотестів і оглядах експертів у 2026 році, включно з оцінками продуктивності шумозаглушення, якістю звуку, автономністю та комфортом при тривалому носінні. Про це повідомляє Преса України з посиланням на fitness-spartacus.de.

На що звернути увагу при виборі навушників з ANC

Під час підбору навушників з активним шумозаглушенням важливо оцінювати такі параметри:

Ефективність шумозаглушення — здатність приглушувати низькочастотні та середні шуми, наприклад двигун літака чи шум метро.

— здатність приглушувати низькочастотні та середні шуми, наприклад двигун літака чи шум метро. Якість звуку — баланс між басами, середніми та високими частотами, деталізація.

— баланс між басами, середніми та високими частотами, деталізація. Автономність батареї — тривалість роботи з увімкненим ANC; багато топових моделей забезпечують понад 30 годин.

— тривалість роботи з увімкненим ANC; багато топових моделей забезпечують понад 30 годин. Комфорт і вага — важливо для тривалого носіння, особливо під час подорожей.

— важливо для тривалого носіння, особливо під час подорожей. Додаткові функції — підтримка кодеків високої якості (LDAC, aptX), багатоточкове Bluetooth-підключення, режим прозорості.

Нижче наведено рейтинг найкращих навушників з шумозаглушенням у 2026 році, розбитий на категорії відповідно до потреб користувачів.

Як обрати навушники з шумозаглушенням

ТОП-моделі навушників з активним шумозаглушенням

Преміум-рішення з найкращою ANC

Bose Noise Cancelling Headphones 700 — флагманська модель з ANC високого рівня

Ці навушники забезпечують потужне активне шумозаглушення, комфортну посадку та якісний звук. Вони підійдуть для подорожей, зустрічей і тривалого використання. Бренд Bose відомий ефективною ANC-технологією, яка справляється з широким спектром шумів — від потягу до офісного гомону. Автономність батареї достатня для тривалих сеансів прослуховування без підзарядки.

Nearity EP320 Professional Wireless Noise‑Cancelling Headset — професійний варіант із мікрофоном

Ця модель поєднує ефективну систему шумозаглушення та якісний вбудований мікрофон, що робить її підходящою не лише для музики, але й для дзвінків або конференцій. Підтримка Bluetooth-зʼєднання та комфортна конструкція додають універсальності.

Wentronic Y02 Active Noise Cancelling Headphones — автономність до 60 годин

Оптимальний баланс між ціною та продуктивністю: тривалий час роботи батареї (до 60 год) і підтримка п’яти музичних режимів дозволяють підібрати оптимальні налаштування під власні потреби. Підходить як для повсякденного використання, так і для тривалих поїздок.

Бюджетні і універсальні рішення

ChubbyBeat Wireless Headphones Active Noise Cancellation Wir — доступний варіант для базових потреб

Ці навушники мають активне шумозаглушення на базовому рівні та загалом хороші базові характеристики для щоденного використання. Ідеальні для тих, хто хоче спробувати ANC без значних витрат.

Hoggar Recycled Plastic Over‑Ear ANC Headphones — екологічний бюджетний вибір

Модель із використанням переробленого пластику та базовою ANC-технологією. Підходить як стартовий варіант для тих, кому важлива ціна та екологічність.

Поради щодо використання ANC-навушників

Щоб максимально ефективно використовувати навушники з шумозаглушенням, варто:

перевіряти оновлення прошивки пристрою для найновіших алгоритмів ANC;

враховувати конструкцію (накладні чи вакуумні) залежно від умов експлуатації;

звертати увагу на підтримку кодеків для кращої якості звуку;

використовувати режим прозорості для ситуацій, коли потрібно чути оточення.

Таблиця порівняння ключових характеристик

Модель Тип ANC Автономність Додаткові можливості Bose Noise Cancelling Headphones 700 Over-ear Потужне ~30+ год Комфорт, EQ Nearity EP320 Over-ear Сильне ~30+ год Вбудований мікрофон Wentronic Y02 Over-ear Добре ~60 год 5 режимів, Hi-Res ChubbyBeat Wireless ANC Over-ear Базове ~20+ год Бюджетний варіант Hoggar ANC Headphones Over-ear Базове ~20+ год Екологічний дизайн

Вибір залежно від сценарію використання

Рейтинг навушників з ANC 2026 року підтверджує, що немає універсального найкращого рішення для всіх. Преміум-моделі від Bose і професійні варіанти від Nearity краще підходять для вимогливих користувачів і подорожей, тоді як моделі з тривалим часом автономної роботи підійдуть для тих, хто часто знаходиться в дорозі. Бюджетні навушники забезпечать основні функції ANC без значних витрат, але можуть поступатися преміум-рівню в якості звуку й глибині шумозаглушення.

Раніше ми розповідали, як вибрати надійний ноутбук.