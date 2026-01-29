Культовий ситком Теорія великого вибуху отримує нове життя у форматі спін-оффу. Проєкт, над яким працюють творці оригінального шоу, вже викликав значний інтерес у фанатів, адже обіцяє несподіваний сюжетний поворот і потенційні камбеки знайомих героїв.

Прем’єра запланована на стримінговій платформі HBO Max. Деталі поступово розкриваються, але інтрига навколо шоу лише зростає. Про це повідомляє Преса України з посиланням на РБК-Україна.

Відомо, що розробка серіалу стартувала ще у 2024 році, а робоча назва проєкту — Stuart Fails to Save the Universe. Події розгортатимуться у майбутньому та зосередяться на власнику магазину коміксів Стюарті Блумі. За сюжетом, герой випадково пошкоджує складний пристрій, створений Шелдоном і Леонардом, що призводить до масштабних збоїв у мультивсесвіті. Спроби виправити ситуацію лише ускладнюють хаос, а реальність починає стрімко змінюватися. У процесі персонажі стикаються з альтернативними версіями знайомих героїв, що напряму відсилає до подій оригінального серіалу.

Над новим шоу працює команда, добре відома фанатам. До проєкту долучилися автори оригіналу Чак Лоррі та Білл Преді, а також сценарист блокбастерів Зак Пенн. Сам Лоррі раніше підкреслював, що прагнув відійти від звичного формату й створити щось принципово інше. За його словами, це має бути історія, яка викличе полярні емоції — від захоплення до суперечок серед прихильників серіалу. Такий підхід свідчить, що спін-офф не стане простим повторенням знайомих сюжетних ходів.

Хто зіграє у серіалі

Головну роль у серіалі знову виконає Кевін Сассман, який повертається до образу Стюарта Блума. Разом із ним глядачі побачать Лорен Лапкус у ролі Деніз, Браяна Поузена як Берта та Джона Росса Бові, який знову зіграє Баррі Кріпке. Також до акторського складу приєдналися нові обличчя, серед яких Раян Картрайт, Джош Бренер і Томмі Вокер. Такий каст поєднує добре знайомих персонажів і нових героїв, що має розширити всесвіт історії.

Однією з головних інтриг залишається можливе повернення ключових зірок оригінального шоу. Офіційних підтверджень участі Леонарда, Шелдона чи Пенні поки немає, однак опис проєкту не виключає їхньої появи. Особливу увагу фанатів привернули слова Кейлі Куоко, яка зіграла Пенні. В одному з інтерв’ю вона наголосила, що роль у серіалі стала визначальною для її кар’єри та залишила особливий слід у житті.

«Я ніколи не забуду час, проведений у серіалі. І я вірю, що все почалося саме звідти».

Такі заяви лише підсилюють очікування та залишають фанатам простір для здогадок щодо майбутнього камбеку улюблених героїв.

