На Netflix відбулася прем’єра четвертого сезону серіалу «Бріджертони», який називають одним із найочікуваніших проєктів 2026 року. Нові серії вже стали доступними глядачам, тож історія родини Бріджертонів отримала продовження.

Як і раніше, реліз сезону на платформі проходить у два етапи, щоб підтримати інтерес аудиторії та обговорення в мережі. Першу частину епізодів глядачі можуть подивитися вже зараз, а другу Netflix запланував на 26 лютого 2026 року. Такий формат дозволяє поступово розкривати сюжет і тримати інтригу довше, ніж за одноразового релізу всіх серій. Про це розповідає Преса України з посиланням на Кіно 24.

Історія кохання 4 сезону

Цього разу центральною фігурою сюжету стане Бенедикт Бріджертон — другий син у родині, якого глядачі добре пам’ятають за попередніми сезонами. Раніше серіал показував його як людину, що шукає себе, захоплюється мистецтвом і не боїться порушувати правила світського суспільства.

У четвертому сезоні акцент зміщується на його особисті почуття та рішення, які можуть змінити все подальше життя. Історія обіцяє бути більш казковою за настроєм і місцями нагадувати мотив «Попелюшки», але в стилі «Бріджертонів» — із балами, етикетом і прихованими інтригами. Саме лінія Бенедикта має стати головною романтичною віссю сезону та задати тон новим подіям у Лондоні.

У новому сезоні з’явиться героїня на ім’я Софі Бек, знайомство з якою відбудеться на балу-маскараді. Її поява виглядає як випадковість, але саме вона запускає ланцюг подій, що зачепить не лише Бенедикта, а й оточення родини Бріджертонів. Важливий нюанс полягає в тому, що у звичайному житті Софі зовсім не є привілейованою леді, а працює домробітницею в домі своєї мачухи. На бал вона потрапляє не як рівня світського кола, і ця різниця статусів стає ключовою перешкодою для можливих стосунків. Попри це, Бенедикт не може забути незнайомку й, схоже, готовий шукати її, навіть не знаючи, ким вона є насправді. Це протистояння почуттів і правил вищого світу має стати одним із головних драматичних вузлів сезону.

Попередні сезони «Бріджертонів» будувалися за схожим принципом: кожен розділ історії фокусувався на коханні одного з членів родини. Перший сезон розповів про Дафну Бріджертон і герцога Гастінгса, показавши, як народжується союз у світі домовленостей і репутації. У другому сезоні свій шлях до почуттів пройшов Ентоні Бріджертон, найстарший син, а його обраницею стала Кейт Шарма, що додало сюжету напруги та характерного суперництва. Третій сезон зосередився на парі Пенелопа Фезерінгтон і Колін Бріджертон, де на перший план вийшли давні симпатії та складні внутрішні вибори. Тепер серіал пропонує нову романтичну лінію з випробуваннями для Бенедикта та Софі на тлі світських правил, вишуканих прийомів, розкішних образів і чуток, які здатні зруйнувати будь-яку історію.

Де дивитися серіал онлайн

Дивитися четвертий сезон «Бріджертонів» онлайн в Україні можна безпосередньо на Netflix, якщо у вас є активна підписка на сервіс. Платформа працює в Україні офіційно, тож серії доступні в застосунку на смартфоні, планшеті, Smart TV, а також у браузері на комп’ютері.

Для зручності перегляду можна обрати мову інтерфейсу та налаштування субтитрів, залежно від того, як вам комфортніше сприймати діалоги й деталі сюжету. Варто пам’ятати, що сезон виходить у два етапи: перша частина вже відкрита для перегляду, а наступні епізоди з’являться 26 лютого 2026 року.

Раніше ми розповідали, де дивитися детективний серіал «Тиха Нава» безкоштовно і легально в Україні.