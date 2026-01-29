У четвер, 29 січня, на території Львівської області протягом доби застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії. Тимчасові обмеження електропостачання стосуватимуться різних груп споживачів і відбуватимуться відповідно до визначених черг. Такі заходи є вимушеними та запроваджуються для стабілізації роботи енергосистеми. Про це офіційно повідомили в Львівобленерго.

Графік погодинних відключень електроенергії на Львівщині на 29 січня:

1.1: 10:00–13:30, 20:30–23:00

1.2: 03:00–06:30, 13:30–17:00

10:00–13:30, 20:30–23:00 03:00–06:30, 13:30–17:00 2.1: 00:00–03:00, 06:30–10:00, 17:00–20:30

2.2: 10:00–13:30, 20:30–24:00

00:00–03:00, 06:30–10:00, 17:00–20:30 10:00–13:30, 20:30–24:00 3.1: 10:00–13:30, 23:00–24:00

3.2: 13:30–17:00, 23:00–24:00

10:00–13:30, 23:00–24:00 13:30–17:00, 23:00–24:00 4.1: 03:00–06:30, 17:00–20:30

4.2: 06:30–10:00, 13:30–17:00

03:00–06:30, 17:00–20:30 06:30–10:00, 13:30–17:00 5.1: 06:00–10:00, 13:30–17:00

5.2: 00:00–03:00, 10:00–13:30, 17:00–20:30

06:00–10:00, 13:30–17:00 00:00–03:00, 10:00–13:30, 17:00–20:30 6.1: 06:00–10:00, 20:30–23:00

6.2: 17:00–22:00

Причиною введення погодинних відключень називають наслідки масованих ракетних і дронових атак Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури. Пошкодження енергооб’єктів призвели до дефіциту потужностей, що унеможливлює стабільне постачання електроенергії без обмежень. Енергетики зазначають, що графіки можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі. Жителів області просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Споживачі можуть самостійно перевірити, до якої черги відключень вони належать. Для цього доступні кілька офіційних каналів: інформація розміщена на сайті обленерго у розділі «Чому немає світла?». Також дізнатися свою чергу можна через чат-боти компанії у Viber та Telegram для побутових споживачів, а для юридичних осіб — у спеціальних чат-ботах «Львівобленерго Бізнес» у цих месенджерах (Viber та Telegram). Енергетики рекомендують регулярно перевіряти оновлення, оскільки графіки можуть змінюватися протягом дня.

