У Києві готується концерт української співачки нової генерації FIЇNKA, який відбудеться 26 лютого 2026 року. Початок події запланований на 19:00, а місцем проведення стане популярний столичний клуб Atlas. Глядачів запрошують на вечір, де українські традиції поєднаються з сучасним звучанням і сценічною енергією.

Концерти FIЇNKA зазвичай збирають широку аудиторію завдяки унікальному стилю та впізнаваній подачі. Очікується, що київський виступ стане однією з яскравих музичних подій кінця зими, пише Преса України.

Автентика у сучасному звучанні

Під сценічним ім’ям FIЇNKA виступає співачка Ірина Вихованець, яка створила власний музичний всесвіт на основі гуцульських традицій. У її творчості органічно поєднуються народні мотиви, діалект, характерні інтонації та актуальні електронні біти. Такий підхід дозволив артистці зробити етнічну музику модною та доступною для молодої аудиторії.

FIЇNKA неодноразово підкреслювала, що для неї важливо зберігати зв’язок із корінням, водночас експериментуючи зі звучанням. Саме ця комбінація і стала основою її популярності.

Шлях до популярності та відомі пісні

Широкій аудиторії FIЇNKA запам’яталася після виходу пісні «Груба» у 2019 році, яка передала атмосферу карпатського побуту. Згодом у репертуарі співачки з’явилися треки «Афини», «Довбуш», «Культура», «Грушка», «Мої гори», «Гуцулянка» та «Дощ паде».

Ці композиції закріпили за артисткою статус яскравої представниці сучасної української сцени. У кожній пісні відчувається емоційний зв’язок з рідним краєм та увага до деталей. Живе виконання, за словами шанувальників, відкриває ці треки з нового боку.

Концерт у клубі Atlas

Виступ у клубі Atlas обіцяє бути повноцінним шоу з візуальними ефектами та продуманою сценічною постановкою. Глядачам запропонують поєднання традиційної української музики з електронними ритмами, що створює особливу атмосферу.

Організатори наголошують, що концерт стане своєрідним музичним діалогом між минулим і майбутнім. У програмі очікуються як вже відомі хіти, так і інші композиції з репертуару співачки. Такий формат дозволяє повністю зануритися в настрій, який створює FIЇNKA на сцені.

Квитки та ціни

Квитки на концерт FIЇNKA у Києві вже перебувають у продажу. Вартість залежить від обраної категорії та становить від 1000 до 2190 гривень. Придбати квитки можна через популярні квиткові сервіси, зокрема Karabas та Kasa.com.ua, де подія зазначена з датою, часом і місцем проведення.

Під час купівлі радять уважно перевіряти інформацію про локацію та час початку концерту. Організатори рекомендують не зволікати з покупкою, адже інтерес до виступу стабільно високий, а кількість місць у залі обмежена.

