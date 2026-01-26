Kalush Orchestra продовжує свій міжнародний тур «Grand Tour», який охоплює найвідоміші музичні майданчики Європи. Гурт, що прославився на Євробаченні 2022 з піснею «Stefania», здобув широку аудиторію по всьому світу завдяки унікальному поєднанню сучасного хіп-хопу, українських фольклорних мотивів та енергійних живих виступів.

Концерт у Мадриді став частиною великого європейського маршруту, який продовжує зміцнювати репутацію української музики за кордоном. Для поціновувачів якісної музики це – одна з найочікуваніших подій початку 2026 року, що дозволяє побачити гурт у форматі живого перформансу. Преса України ділиться усією важливою інформацією про захід, включно з цінами квитків та порадами, де їх можна придбати.

Дата, місце проведення

Гурт Kalush Orchestra виступить 1 лютого 2026 року о 20:00 у клубі Independance Club у Мадриді (Іспанія). Це сучасний концертний простір, відомий гарною акустикою та зручною локацією для великих музичних подій. Концерт розрахований на кілька годин емоційної музичної програми з чергуванням енергійних номерів та інтимних акустичних моментів. Організатори очікують повну залу, оскільки попередні турові концерти гурту в Європі вже збирали повні аншлаги. Перед виступом Kalush Orchestra можливі короткі виступи розігріваючих артистів, про що буде повідомлено додатково на офіційних каналах.

Ціни на квитки та де придбати

Ціни на квитки варіюються в межах 39 – 75 EUR, що дає змогу обрати варіант відповідно до бюджету і побажань. Доступні як базові квитки на загальну площу стояння, так і місця з кращим оглядом сцени. Вартість залежить від сектора та часу придбання: на ранніх етапах продажу часто доступні квитки за нижчими цінами.

Квитки можна придбати на всіх основних європейських платформах продажу концертних квитків, таких як Ticketmaster, Eventim та через офіційний сайт гурту. Важливо купувати квитки саме на перевірених ресурсах, щоб уникнути шахрайства. Також варто підписатися на офіційні сторінки Kalush Orchestra у соціальних мережах, де публікуються посилання на ліцензійні сервіси продажу квитків.

Чого очікувати на концерті «Grand Tour»

Перед початком концерту варто врахувати кілька аспектів, які роблять виступ Kalush Orchestra особливим. Перш за все, це живий звук із широкою інструментальною палітрою, включно з традиційними українськими інструментами. Гурт активно взаємодіє з публікою, створюючи атмосферу спільного святкування та емоційної музичної подорожі.

Програма зазвичай включає як хіти з останніх альбомів, так і оновлені версії відомих композицій. Незалежно від того, чи ви вже бачили Kalush Orchestra наживо раніше, чи це буде ваш перший концерт, виступ у Мадриді обіцяє бути насиченим подіями та яскравими моментами.

Перед концертом радять прибути заздалегідь, щоб уникнути черг, особливо якщо у вас базовий квиток без місця. Важливо також ознайомитися з правилами клубу Independance Club щодо допустимих предметів та вікових обмежень, якщо такі є. Окрім музичної частини, на місці можуть бути доступні сувенірні стенди та зона з напоями і закусками.

Поради щодо поїздки та підготовки

Якщо ви їдете на концерт з іншого міста чи країни, Мадрид має розвинену транспортну інфраструктуру, включно з метро, автобусами та таксі. Рекомендується перевірити розклад руху громадського транспорту на дату події, оскільки вночі після концерту потяги можуть ходити рідше.

Забронювати житло в центрі або поблизу Independance Club варто заздалегідь, оскільки на великі музичні події попит на готелі підвищується. Оскільки атмосфера концертів Kalush Orchestra завжди активна, подумайте про зручний одяг і взуття, щоб максимально комфортно провести вечір. Активна підготовка до події гарантує, що ваш досвід буде максимально позитивним і без зайвих труднощів.

