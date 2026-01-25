Коли в супермаркеті покупець помічає білі яйця замість звичних коричневих, у нього часто виникають питання: чи відрізняються ці яйця за смаком, корисністю чи способами приготування?

Преса України з посиланням на Daily Express розповідає, чим білі і коричневі яйця можуть відрізнятися, та які краще обирати в магазині.

Від чого залежить колір шкаралупи яєць?

Колір шкаралупи яєць визначається породою курки, а не якістю продукту. Білі яйця несуть кури з світлим оперенням, а коричневі – з темнішим. Це генетична особливість, яка ніяк не впливає на харчову цінність, смак чи поживні властивості яйця. Експерти наголошують, що колір шкаралупи – це лише зовнішня ознака.

Цікаво, що існує й несподіваний спосіб передбачити колір яйця: він, як правило, збігається з кольором мочки вуха курки. Якщо у курки світла мочка, ймовірніше, що яйце буде білим, а якщо темна – коричневим.

Яйця: білі чи коричневі — які з них корисніші?

Дієтологи зазначають, що білі та коричневі яйця мають однакову харчову цінність. У кожному з них містяться всі необхідні амінокислоти, вітаміни, йод, селен, а також холін і вітамін B12. Крім того, обидва типи яєць можуть бути з підвищеним вмістом омега-3 або вітаміну D, незалежно від кольору шкаралупи.

На поживність яйця більше впливають умови утримання курей, їх раціон і свіжість продукту, а не колір шкаралупи.

Смак та методи приготування

Щодо смакових відмінностей, то під час дегустацій зазвичай люди не можуть помітити різниці між білими і коричневими яйцями. Смак залежить більше від корму, яким годують курей, і від свіжості яєць, а не від кольору шкаралупи.

Ці яйця підходять для приготування страв однаково: їх можна смажити, варити, випікати або використовувати для приготування десертів без жодних відмінностей.

Щодо кольору жовтка, то він не пов’язаний з кольором шкаралупи. Насиченість жовтка залежить від раціону курки та кількості сонячного світла, яке вона отримує. Курки, які вільно пасуться на свіжому повітрі, зазвичай несуть яйця з яскраво-помаранчевими жовтками.

Чому білі яйця стають все більш популярними?

Фахівці вказують, що кури, які несуть білі яйця, зазвичай споживають менше корму, легші у догляді та здатні довше залишатися продуктивними. Це робить їх більш екологічними і сталими в плані виробництва. Однак їх якість і корисність не поступаються коричневим яйцям.

Вибір яєць: що важливо враховувати?

Зробити правильний вибір при покупці яєць важливо не за кольором шкаралупи, а за свіжістю продукту, умовами його виробництва та походженням. Враховуючи ці фактори, можна обрати якісні яйця, що відповідають усім вимогам харчової безпеки та корисності.

