Какую шлифованную ДВП рекомендуют мастера для изготовления задних стенок шкафов-купе и комодов?

Если сравнить с обычной ДВП (в быту часто называют «оргалитом»), двп шлифованное проходит дополнительную механическую обработку поверхностей. Это делает ее идеально гладкой с обеих сторон и калиброванной по толщине.

ДВП: это что за материал, характеристики и преимущества

Шлифованная ДВП ценится за сочетание гибкости и стабильности.

Основные характеристики:

плотность. Обычно варьируется от 800 до 1000 кг/м³, что делает ее очень прочной на сжатие;

толщина. Популярные размеры – 2,5 мм, 3 мм и 3,2 мм;

двусторонняя гладкость. Если сравнить с мокрым способом производства (где одна сторона «сетчатая»), шлифованная плита гладкая везде.

Преимущества:

Идеальная геометрия. Шлифовка убирает перепады толщины, что важно для плотного вхождения в пазы мебели. Адгезия. Благодаря отсутствию маслянистой корки (которая бывает у нешлифованного оргалита), на такую плиту отлично ложится клей, краска или лак. Экологичность. Современные плиты группы E1 содержат минимальное количество смол. Гибкость. Позволяет создавать криволинейные элементы, например, закругленные задние стенки.

Что рекомендуют мастера для задних стенок шкафов и комодов?

Мастера-мебельщики при выборе материала для задних стенок и дна ящиков обращают внимание на три ключевых фактора.

Выбор между ДВП и ХДФ (HDF)

Сегодня профессионалы все чаще рекомендуют не просто ДВП, а ее улучшенный аналог – ХДФ. Она плотнее и жестче. Если обычная ДВП со временем может «выгнуться» или пойти волной от влажности, то ХДФ держит форму гораздо лучше. Для высоких шкафов-купе это критично, так как задняя стенка отвечает за жесткость всей конструкции (чтобы шкаф не «сложился» вбок).

Способ крепления: «В паз» или «В четверть»

Мастера рекомендуют использовать шлифованную плиту толщиной строго 3 мм, если в планах вставлять ее в пазы. Если она будет нешлифованной и разной толщины, то либо будет болтаться в пазу (создавая грохот при закрытии дверей), либо просто в него не влезет. Шлифованная ХДФ/ДВП входит в паз идеально.

Ламинированная или окрашенная поверхность

Для задних стенок шкафов-купе рекомендуется использовать ДВПО (облагороженную) или ЛХДФ. Одна сторона должна иметь декоративное покрытие (под цвет корпуса мебели). Это не только эстетика, но и дополнительная защита от влаги со стороны стены дома. Шлифованная основа обеспечивает идеальную ровность этого покрытия – на нем не будет «бугров» от древесной стружки.

Задняя стенка из качественной шлифованной плиты – «скелет» мебели. Если сэкономить и взять слишком мягкую ДВП, шкаф-купе может перекоситься, и раздвижные двери перестанут плавно ездить.