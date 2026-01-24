Какую шлифованную ДВП рекомендуют мастера для изготовления задних стенок шкафов-купе и комодов?

Если сравнить с обычной ДВП (в быту часто называют «оргалитом»), двп шлифованное проходит дополнительную механическую обработку поверхностей. Это делает ее идеально гладкой с обеих сторон и калиброванной по толщине.
ДВП: это что за материал, характеристики и преимущества
Шлифованная ДВП ценится за сочетание гибкости и стабильности.
Основные характеристики:
- плотность. Обычно варьируется от 800 до 1000 кг/м³, что делает ее очень прочной на сжатие;
- толщина. Популярные размеры – 2,5 мм, 3 мм и 3,2 мм;
- двусторонняя гладкость. Если сравнить с мокрым способом производства (где одна сторона «сетчатая»), шлифованная плита гладкая везде.
Преимущества:
- Идеальная геометрия. Шлифовка убирает перепады толщины, что важно для плотного вхождения в пазы мебели.
- Адгезия. Благодаря отсутствию маслянистой корки (которая бывает у нешлифованного оргалита), на такую плиту отлично ложится клей, краска или лак.
- Экологичность. Современные плиты группы E1 содержат минимальное количество смол.
- Гибкость. Позволяет создавать криволинейные элементы, например, закругленные задние стенки.
Что рекомендуют мастера для задних стенок шкафов и комодов?
Мастера-мебельщики при выборе материала для задних стенок и дна ящиков обращают внимание на три ключевых фактора.
- Выбор между ДВП и ХДФ (HDF)
Сегодня профессионалы все чаще рекомендуют не просто ДВП, а ее улучшенный аналог – ХДФ. Она плотнее и жестче. Если обычная ДВП со временем может «выгнуться» или пойти волной от влажности, то ХДФ держит форму гораздо лучше. Для высоких шкафов-купе это критично, так как задняя стенка отвечает за жесткость всей конструкции (чтобы шкаф не «сложился» вбок).
- Способ крепления: «В паз» или «В четверть»
Мастера рекомендуют использовать шлифованную плиту толщиной строго 3 мм, если в планах вставлять ее в пазы. Если она будет нешлифованной и разной толщины, то либо будет болтаться в пазу (создавая грохот при закрытии дверей), либо просто в него не влезет. Шлифованная ХДФ/ДВП входит в паз идеально.
- Ламинированная или окрашенная поверхность
Для задних стенок шкафов-купе рекомендуется использовать ДВПО (облагороженную) или ЛХДФ. Одна сторона должна иметь декоративное покрытие (под цвет корпуса мебели). Это не только эстетика, но и дополнительная защита от влаги со стороны стены дома. Шлифованная основа обеспечивает идеальную ровность этого покрытия – на нем не будет «бугров» от древесной стружки.
Задняя стенка из качественной шлифованной плиты – «скелет» мебели. Если сэкономить и взять слишком мягкую ДВП, шкаф-купе может перекоситься, и раздвижные двери перестанут плавно ездить.