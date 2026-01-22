29 січня 2026 року в Харкові відбудеться неповторна подія для всіх шанувальників гумору і жвавих шоу. У Loft Stage «Схід опера» (вул. Сумська, 25) пройде «Крінжові історії» — комедійне шоу, яке обіцяє стати справжньою сенсацією.

Унікальність заходу полягає в тому, що глядачі самі можуть розповідати свої «крінжові» історії, а найсмішніша чи найяскравіша з них отримує приз у кінці вечора. Всі учасники шоу зможуть проявити свою креативність і стати частиною гумористичного процесу, повідомляє Преса України.

Шоу має інтерективний формат, де кожен глядач може взяти участь у виступі, що робить подію ще більш захоплюючою. У програмі — не тільки виступи популярних коміків, а й моменти імпровізації, де публіка стає безпосереднім учасником гумористичних ситуацій. Це шоу — чудова можливість поринути в атмосферу легкості, гумору та справжньої творчості.

Коміки

Андрій Бережко (@andreyberezhko)

Паша Пінчук (@pasha_pinchuk)

Богдан Письменко (@nehsor)

Коли і де

Де: Харків, Loft Stage «Схід опера», вул. Сумська 25

Коли: 29 січня 2026 року, 18:30

Вік: 18+ (обмеження за віком)

Це домашня лампова атмосфера в поєднанні з комедійними елементами, яка створить незабутній настрій. Ідеальний вечір для того, щоб гарно провести час з друзями та посміятися від душі.

Не забудьте приїхати завчасно — захід буде супроводжуватись зйомкою. Це дасть вам шанс потрапити на екран і стати частиною шоу!

Квитки: ціни та де купити

Квитки на шоу «Крінжові історії» можна придбати онлайн заздалегідь, що дозволяє уникнути черг і гарантовано потрапити на подію в запланований час. Найчастіше використовується сервіс Concert.ua, де доступні електронні квитки на стендап‑івент з цінами від приблизно 290 грн для базового квитка, залежно від місця в залі та категорії квитка.

Інший варіант — придбати квитки через офіційний сайт організаторів «Бродячий Стендап», де представлені декілька цінових категорій, включно з більш дорогими квитками до преміум‑зони зі своїми умовами та сервісом.

Оплата відбувається онлайн банківською карткою, а після покупки електронний квиток надходить на вказану електронну адресу — його достатньо показати з екрану телефона при вході.

