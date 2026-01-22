13‑й випуск українського реаліті‑шоу «Місія впоратися» вийшов у січні 2026 року та продовжує показувати роботу різних професій з нового ракурсу. Шоу виробляється для українського глядача та транслюється у розважальному форматі, де ведучі особисто пробують себе в непростих професійних умовах. Цей випуск присвячений логістиці — темі, яка є фундаментальною для роботи супермаркетів і торговельних мереж, пише Преса України.

У новому епізоді глядачі зможуть побачити, як функціонує логістична система від прийому товару на склад до його появи на полицях магазинів. Ведучі не просто спостерігають, а беруть активну участь у процесах, виконуючи завдання разом з професіоналами в реальних умовах.

Дата виходу випуску

13‑й випуск шоу вийшов 18 січня 2026 року. Саме цього дня відбулася офіційна публікація епізоду для ефірного показу та подальшого онлайн‑перегляду на цифрових платформах.

Про шоу «Місія впоратися»

Реаліті‑шоу «Місія впоратися» має розважально‑пізнавальний формат і виходить на телеканалі ТЕТ. Головна ідея проєкту — показати небанальні професії зсередини, даючи глядачам можливість побачити реальний трудовий процес та випробувати складності певних робочих сфер через призму досвіду ведучих.

Шоу має вікове обмеження 12+, що робить його доступним для широкої аудиторії. Кожен випуск присвячений новій темі, а ведучі стикаються з реальними завданнями, які характерні для тих чи інших професійних галузей.

Ведучі проєкту

Ведучими реаліті‑шоу «Місія впоратися» є:

Катерина Олос — телеведуча, яка разом з командою бере на себе роль учасниці в різних професійних випробуваннях.

Марк Куцевалов — співведучий, який разом з Катериною досліджує робочі процеси та бере участь у практичних завданнях.

Це постійні ведучі проєкту, які проводять глядача через кожен епізод, пояснюючи завдання та демонструючи власне сприйняття досвіду.

Що показано у 13 випуску

Центральна тема епізоду — логістика: від того, як товар потрапляє на склад, як його сортують і готують до відвантаження, до того, як він доставляється до торгових точок. У фокусі уваги — логістичний центр відомої торговельної мережі NOVUS, де ведучі проходять різні етапи роботи.

Глядачі побачать:

роботу з прийому і обліку товарів;

процес збору замовлень для магазинів;

сортування та підготовку вантажу до відправки;

координацію команд, відповідальну за своєчасну доставку.

Ці елементи демонструють не лише технічну сторону логістики, але й важливість командної взаємодії та оперативного планування в реальних умовах роботи складу.

Де дивитися онлайн

Новий випуск доступний для перегляду онлайн на офіційному YouTube‑каналі телеканалу ТЕТ. Всі епізоди, включно з 13‑м, можна переглянути у вільному доступі у зручний час у високій якості.

