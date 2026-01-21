Як розпізнати наркодилера, який працює серед підлітків у школі?

Це й зрозуміло, адже наркодилер не стане напряму пропонувати наркотики. Дуже рідко по людині можна зрозуміти, що вона розповсюджує пагубні речовини серед малолітніх дітей.

Зазвичай це «свої» хлопці чи дівчата або ж старші люди, які майже непомітні серед компанії підлітків. Фахівці наркологічної клініки Samara-Med, яка займається лікуванням наркоманії в Миколаєві, Одесі та Кривому Розі, зазначають: певні ознаки все ж існують, і саме на них варто звертати увагу батькам та вчителям, які занепокоєні доступом тінейджерів до психотропних речовин.

Як розпізнати наркодилера: тривожні сигнали

Рідко коли наркодилер схожий на наркозалежного чи на представника незахищених верств населення. Скоріш за все, це може бути або такий самий підліток, або людина старшого віку, яка водиться з неповнолітніми. З уважністю потрібно віднестись до таких категорій «своїх» у компанії підлітків.

Такий самий підліток, в якого завжди на все є гроші. Особливо, якщо така дитина з малозабезпеченої сім’ї. Випускники школи чи старшокласники, які підозріло часто та без зрозумілих на то причин з’являються на території школи, навіть коли учбовий процес закінчився та в пізній час. Старші особи віком до 25 років, які часто «тусуються» з малолітніми та стали «своїми» в їх компанії. Підозрілі особи, які з’являються у колі підлітків під виглядом репетиторів, тренерів, друзів когось із дорослих.

Звичайно ж, не можна одразу звинувачувати когось зі списку у розповсюдженні наркотичних речовин. Підліток з грошима можливо підробляє після уроків, роздаючи листівки. Хтось з дорослих у компанії може мати брата або дитину такого ж віку та хоче зрозуміти «фішки» сучасної молоді. А старшокласник може ходити у школу, щоб просто зустрітись зі своїми друзями.

Тому, щоб помилково не назвати когось наркодилером та не постраждати через хибні звинувачення, наклеп, потрібно деякий час аналізувати ситуацію.

Наркодилер серед підлітків: типова поведінка

Коли у колі підлітків з’являється наркодилер, розпізнати його одразу майже неможливо. Ці люди навчені та вміють втиратися у довіру, не викликаючи підозри оточуючих. Зазвичай вони:

швидко знаходять спільну мову з неповнолітніми;

цікавляться особистим життям кожного, вдаючи себе «мудрим радником»;

слідкують за поведінкою дітей, їх характерами, щоб обрати того, кому можна запропонувати психотропні речовини;

вміють сказати щось таке, щоб підліток відчув себе кращим за інших.

Після втирання у довіру наркодилер може або запропонувати спробувати наркотичні речовини, або заробити кошти, розносячи «закладки». Легкі гроші та нові відчуття можуть бути цікавими для підлітків, порушники цим користуються.

Наркодилери серед підлітків: як уберегти дитину

Жоден з батьків не хоче, щоб їх дитина будь-яким чином зіштовхнулась з забороненими речовинами. Підлітки самі по собі іноді поводять себе дивно, бувають агресивні через гормональні зміни в організмі, відчуття себе дорослими. Тому не варто одразу приписувати сину або дочці вживання психотропних речовин.

А от поговорити варто. Потрібно без всяких претензій та загадок відкрито розповісти чаду про наслідки вживання та розповсюдження наркотиків. Пояснити, що це карається законом та небезпечно. Знаючи, що батьки відкриті до спілкування, дитина теж буде відвертою і в разі підозри на якогось нового товариша в компанії розповість.

Якщо ж є ознаки вживання наркотичних речовин у підлітка, то можна отримати консультацію та обстежити сина чи доньку у клініці.

