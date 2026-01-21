З 1 січня 2026 року в Україні розпочався обов’язковий військовий облік юнаків, яким у поточному році виповнюється 17 років. Процедура триватиме до 31 липня і стосується хлопців 2009 року народження. Про це повідомляє Преса України на повідомлення Львівського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Кому потрібно ставати на військовий облік

Щорічно з 1 січня до 31 липня юнаки, яким у поточному році виповнюється 17 років, повинні пройти облік призовників. У 2026 році це стосується хлопців, що народилися в 2009 році.

Інформація про осіб вноситься до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Як пройти облік

Існує два способи для того, щоб стати на військовий облік:

Онлайн – через електронну ідентифікацію в додатку “Резерв+” (електронний кабінет призовника). Особисто – звернувшись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Документи, які потрібно надати під час особистого візиту

Якщо юнак обирає варіант із особистим зверненням до ТЦК та СП, необхідно надати наступні документи:

Паспорт громадянина України;

Витяг з реєстру територіальної громади;

Довідка ВПО (для внутрішньо переміщених осіб);

Свідоцтво про народження;

Документ про реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

Документ про освіту з додатками;

Довідка з місця навчання або роботи (якщо є);

Чотири фотокартки 35×45 мм без головного убору;

Інші документи – за потреби.

Чи потрібно проходити військово-лікарську комісію (ВЛК)

Проходження військово-лікарської комісії під час взяття на військовий облік не є обов’язковим. Медичний огляд буде необхідний пізніше, перед направленням на базову військову службу або початком практичних занять із загальновійськової підготовки.

Хто не підлягає взяттю на облік

Військовий облік не стосується юнаків, які:

Відбувають покарання в установах виконання покарань;

Перебувають під примусовими заходами медичного характеру.

Що робити, якщо не став на облік вчасно

Юнаки, які не стали на військовий облік у встановлений строк, повинні особисто звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації або фактичного проживання та подати необхідні документи.

Несвоєчасна постановка на облік або порушення правил військового обліку тягне за собою адміністративну відповідальність. Штраф може досягати 25 тисяч гривень.

Коли затримка вважається поважною

Затримка в постановці на облік може бути виправданою, якщо є документально підтверджені причини, такі як:

Проблеми зі здоров’ям;

Стихійні лиха або надзвичайні обставини;

Перебування або проживання на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій.

У таких випадках затримка буде визнана виправданою і не тягне за собою штрафних санкцій.

Раніше ми розповідали, як оформити відстрочку тимчасово непридатним за ВЛК.