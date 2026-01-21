Детективи завжди користуються великою популярністю серед української аудиторії, і цього разу серіал “Митець” не став винятком. Однак створення якісних детективів – це великий виклик, адже глядачі вже мають високу планку після перегляду численних проєктів і завжди очікують чогось нового та незабутнього.

Зважаючи на це, український серіал “Митець” може стати ідеальним варіантом для усіх любителів гострих сюжетів і непередбачуваних поворотів. Преса України з посиланням на Кіно 24 детальніше розповідає про сюжет та акторський склад серіалу, а також про те, де його можна подивитись онлайн.

Про що серіал “Митець”?

“Митець” – це 12-серійний шпигунський детектив, який був створений за участі відомих українських кінематографістів. Режисерами проєкту стали Олексій Тараненко, відомий за антирадянським екшеном “Каховський об’єкт” та фільмом “Я працюю на цвинтарі”, а також Денис Тарасов, який працював над стрічкою “БожеВільні”. Прем’єра серіалу відбулась 3 листопада 2025 року на каналі ICTV2.

Сюжет: чим зацікавить глядачів?

Події серіалу розгортаються в Україні в наші дні. Головний герой – легендарний майор Дмитро Скорук, роль якого виконує Дмитро Рибалевський, раптово з’являється після трьох років загадкового зникнення. Його знаходять в автомобілі колаборанта, і він не може згадати, де був увесь цей час.

Найбільш незвичайним є те, що після полону Дмитро починає малювати сцени злочинів, які згодом трапляються в реальному житті. Ці дивні малюнки стають ключем до розгадки серії таємничих подій, і майор Скорук намагається розкрити, що ж насправді відбулося з ним під час його зникнення.

Де дивитись серіал “Митець” онлайн?

Серіал “Митець” доступний для перегляду онлайн на офіційних платформах телеканалу ICTV2. Крім того, його можна знайти на онлайн-платформі SWEET.TV.

Цей захоплюючий детектив обіцяє стати справжнім хітом серед глядачів завдяки непередбачуваному сюжету та потужній акторській грі.

Раніше ми розповідали, що український трукрайм «Тиха Нава» 2026 вже можна дивитися онлайн.