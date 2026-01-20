У Києві функціонує мережа з понад 170 бюветних комплексів, з яких 154 можуть бути підключені до генератора в разі знеструмлення. Це стало відомо завдяки інформації від Київської міської державної адміністрації (КМДА), опублікованій на офіційному Facebook-акаунті, передає Преса України.

Як працює бюветна мережа в Києві

Згідно з повідомленням від КМДА та водогосподарського підприємства “Київводфонд”, столична бюветна мережа є важливим резервним джерелом води для киян. У разі відключення електроенергії на насосних станціях або тимчасових перебоїв з постачанням води, бювети продовжують функціонувати завдяки генераторам.

“154 бювети мають можливість підключення до генератора, що дозволяє забезпечити водопостачання навіть при відключеннях світла”, — зазначають в КМДА. Бювети працюють в кожному мікрорайоні Києва, забезпечуючи пішу доступність води для всіх жителів міста.

Як знайти найближчий бювет із генератором

Щоб знайти найближчий бювет, що працює з генератором, мешканці Києва можуть звернутись до інтерактивної карти на сайті “Київводфонд”. На цій карті бювети позначені різними кольорами. Фіолетовим кольором позначено бювети, які можуть бути підключені до генератора і працювати навіть у разі відсутності електроенергії.

Електронна карта працюючих бюветів (скриншот: kyivvodfond.com.ua)

Інструкції для користувачів бюветів під час відключень електроенергії

КМДА також подбала про створення інструкцій для городян на випадок відключень світла. Ці інструкції доступні в текстовому вигляді та перекладені жестовою мовою, щоб допомогти усім громадянам у разі непередбачених ситуацій з водопостачанням.

Важливо зазначити, що бювети в Києві є важливою частиною міської інфраструктури, що допомагає жителям залишатися забезпеченими водою навіть у кризових ситуаціях.

