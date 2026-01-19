Close Menu
Відкрите овальне вікно у дітей: що це означає на практиці

Виявлення відкритого овального вікна під час УЗД серця стає несподіванкою для батьків.
Григорій Руденко  Оновлено: Здоров'я

Водночас у переважної більшості дітей ця особливість не впливає на самопочуття й не потребує жодних обмежень — за умови правильної оцінки, яку надає дитячий кардіолог у Львові.

Що таке овальне вікно і навіщо воно потрібне

Овальне вікно — це природний отвір між правим і лівим передсердями, який функціонує у внутрішньоутробному періоді. Воно забезпечує правильний кровообіг плода, оскільки легені до народження не беруть участі в газообміні.

Після народження, з початком самостійного дихання, тиск у передсердях змінюється. З часом овальне вікно заростає у переважної більшості людей.

Чому овальне вікно може залишатися відкритим

У частини дітей анатомічне закриття цього отвору відбувається пізніше або не відбувається повністю. Це явище називають відкритим овальним вікном (ВОВ). Важливо розуміти: ВОВ не є вродженою вадою серця у класичному розумінні.

У багатьох дітей така особливість:

  • не впливає на кровообіг;
  • не викликає симптомів;
  • не потребує лікування.

Коли відкрите овальне вікно є клінічно незначущим

У більшості випадків ВОВ:

  • має невеликий розмір;
  • не супроводжується шунтуванням;
  • не викликає перевантаження серця.

Такі діти можуть вести звичайний спосіб життя, отримувати відповідні для віку навантаження.

Рішення про допуск до занять спортом приймається на основі розміру овального вікна і загального стану організму. Безпідставні заборони здатні завдати більше негативних наслідків, ніж саме ВОВ.

Коли потрібна додаткова увага

Клінічне значення овального вікна оцінюють індивідуально. Додаткове спостереження може бути доцільним, якщо:

  • отвір великий;
  • є ознаки скидання крові між передсердями;
  • є скарги на задишку, швидку втомлюваність;
  • ВОВ поєднується з іншими змінами в серцево-судинній системі.

У таких ситуаціях лікар визначає тактику та частоту контрольних обстежень.

Чи може овальне вікно закритися з часом

Так, у частини дітей анатомічне закриття овального вікна відбувається поступово з віком. Навіть якщо воно зберігається, це не означає автоматичного розвитку ускладнень. Багато людей живуть з ВОВ усе життя, не маючи жодних симптомів.

Звернення до лікаря доцільне, якщо:

  • ВОВ виявлене вперше і потребує оцінки;
  • з’являються скарги з боку серцево-судинної системи;
  • плануються інтенсивні спортивні навантаження;
  • є поєднання з іншими кардіологічними знахідками.

Відкрите овальне вікно у дітей у більшості випадків є анатомічною особливістю, а не хворобою. Ключове значення має не сам факт його наявності, а функціональний вплив на роботу серця. Компетентна кардіологічна оцінка дозволяє уникнути необґрунтованих обмежень, зберегти активний спосіб життя дитини та своєчасно виявити рідкісні ситуації, які потребують спостереження.

