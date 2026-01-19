Відкрите овальне вікно у дітей: що це означає на практиці

Водночас у переважної більшості дітей ця особливість не впливає на самопочуття й не потребує жодних обмежень — за умови правильної оцінки, яку надає дитячий кардіолог у Львові.
Що таке овальне вікно і навіщо воно потрібне
Овальне вікно — це природний отвір між правим і лівим передсердями, який функціонує у внутрішньоутробному періоді. Воно забезпечує правильний кровообіг плода, оскільки легені до народження не беруть участі в газообміні.
Після народження, з початком самостійного дихання, тиск у передсердях змінюється. З часом овальне вікно заростає у переважної більшості людей.
Чому овальне вікно може залишатися відкритим
У частини дітей анатомічне закриття цього отвору відбувається пізніше або не відбувається повністю. Це явище називають відкритим овальним вікном (ВОВ). Важливо розуміти: ВОВ не є вродженою вадою серця у класичному розумінні.
У багатьох дітей така особливість:
- не впливає на кровообіг;
- не викликає симптомів;
- не потребує лікування.
Коли відкрите овальне вікно є клінічно незначущим
У більшості випадків ВОВ:
- має невеликий розмір;
- не супроводжується шунтуванням;
- не викликає перевантаження серця.
Такі діти можуть вести звичайний спосіб життя, отримувати відповідні для віку навантаження.
Рішення про допуск до занять спортом приймається на основі розміру овального вікна і загального стану організму. Безпідставні заборони здатні завдати більше негативних наслідків, ніж саме ВОВ.
Коли потрібна додаткова увага
Клінічне значення овального вікна оцінюють індивідуально. Додаткове спостереження може бути доцільним, якщо:
- отвір великий;
- є ознаки скидання крові між передсердями;
- є скарги на задишку, швидку втомлюваність;
- ВОВ поєднується з іншими змінами в серцево-судинній системі.
У таких ситуаціях лікар визначає тактику та частоту контрольних обстежень.
Чи може овальне вікно закритися з часом
Так, у частини дітей анатомічне закриття овального вікна відбувається поступово з віком. Навіть якщо воно зберігається, це не означає автоматичного розвитку ускладнень. Багато людей живуть з ВОВ усе життя, не маючи жодних симптомів.
Звернення до лікаря доцільне, якщо:
- ВОВ виявлене вперше і потребує оцінки;
- з’являються скарги з боку серцево-судинної системи;
- плануються інтенсивні спортивні навантаження;
- є поєднання з іншими кардіологічними знахідками.
Відкрите овальне вікно у дітей у більшості випадків є анатомічною особливістю, а не хворобою. Ключове значення має не сам факт його наявності, а функціональний вплив на роботу серця. Компетентна кардіологічна оцінка дозволяє уникнути необґрунтованих обмежень, зберегти активний спосіб життя дитини та своєчасно виявити рідкісні ситуації, які потребують спостереження.