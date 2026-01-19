На 20–21 січня прогнозують підвищену геомагнітну активність, тобто магнітне поле Землі може бути більш «неспокійним», ніж зазвичай. Це не обов’язково означає сильну бурю, але ймовірні коливання, які частина людей відчуває фізично. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ТСН.

Найчастіше активність приходить хвилями: кілька годин сильніше, потім слабше, і так протягом доби. Через це інколи здається, що «буря то є, то нема», але це нормальна поведінка космічної погоди. Головне — сприймати прогноз як попередження бути уважнішими до режиму, а не як причину для паніки.

«У прогнозах важливі не стільки “страшні цифри”, скільки розуміння, що стан може змінюватися протягом дня, і найкраще працює спокійний режим», — пояснює фахівець із моніторингу космічної погоди.

Прогноз магнітних бур на 20-21 січня

20 січня, вівторок — прогнозується помірна геомагнітна активність: орієнтовно Kp-4 із можливим коротким посиленням до Kp-5 (рівень G1). Упродовж доби магнітне поле може бути нестабільним, тому частина людей відчує дискомфорт хвилями, а не постійно. Найчастіше в такі дні згадують про головний біль, втому та «розфокусованість», коли складніше зосередитися на звичних завданнях. Також можливі перепади настрою, підвищена дратівливість і відчуття напруги без очевидної причини. Увечері та вночі інколи з’являються проблеми із засинанням або поверхневий сон, через що зранку відчувається недосип.

21 січня, середа — цей день у прогнозах часто виділяють як більш напружений у межах періоду. Очікується буря червоного рівня з показником близько Kp-5, що відповідає G1, і саме на цьому фоні у чутливих людей симптоми можуть проявлятися сильніше. Можливі коливання артеріального тиску, відчутне серцебиття або «пульсація» в скронях, а також загальна слабкість і швидка втомлюваність. У людей із хронічними станами інколи спостерігаються загострення, тому варто уважніше стежити за самопочуттям і режимом дня. Якщо дискомфорт посилюється або з’являються нетипові відчуття, краще не перевантажувати себе й за потреби звернутися до лікаря.

Хто може відчути бурю і які симптоми бувають

Найчастіше на магнітні коливання реагують люди, які чутливі до змін тиску, мають проблеми зі сном або живуть у постійному стресі. Типові скарги — головний біль, сонливість або навпаки труднощі із засинанням, дратівливість, «розсіяна» увага. Це не означає, що буря прямо викликає хвороби, але може підсилити вже наявну втомленість організму.

Якщо у вас є серцево-судинні проблеми, варто уважніше ставитися до режиму та не перевантажувати себе фізично. Коли організм виснажений, будь-які коливання переносяться важче — і це найпростіше пояснення багатьох “бурних” днів.

«У такі дні найкраще працює база: сон, вода і спокійний темп. Не потрібно різко міняти ліки або експериментувати з дозуванням», — нагадує сімейний лікар.

Чи вплинуть магнітні бурі на техніку та зв’язок

У більшості людей вдома нічого критичного не станеться, і побутова техніка працюватиме нормально. Але інколи при підвищеній активності можуть бути дрібні збої навігації, гірша точність GPS або короткі “провали” сигналу там, де й так слабке покриття.

Для тих, хто працює з геоданими, дронами або точними маршрутами, це може бути важливим нюансом. У містах це зазвичай майже непомітно, а от у поїздках або в полі — інколи відчутніше. Якщо вам потрібна точність, краще мати запасний варіант і не покладатися на один-єдиний сигнал.

Що зробити, щоб легше пережити 20–21 січня

Перед списком важливий момент: найкраще допомагає не «боротьба з бурею», а зменшення факторів, які підсилюють дискомфорт. Тобто менше поспіху, більше відпочинку, нормальне харчування й вода. Також корисно заздалегідь спланувати день так, щоб не було надмірних фізичних навантажень або конфліктних ситуацій.

Якщо ви вже знаєте, що реагуєте на бурі, просто поставте собі більш м’який режим. Коментар фахівця зі сну: найчастіше “ламається” засинання, тому вечір має бути максимально спокійним і без екранів перед сном.

Пийте воду протягом дня і не зловживайте кавою та енергетиками.

Лягайте спати вчасно, а ввечері зробіть спокійніший режим без перевантажень.

Довгі й важкі справи перенесіть на час, коли ви зазвичай почуваєтеся краще.

На прогулянку або легку руханку — так, на “виснажливий спорт” — краще ні.

Якщо їдете в дорогу, зарядьте телефон і павербанк, а навігацію продублюйте офлайн-картами.

