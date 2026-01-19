На Рівненщині 19 січня знову діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запроваджують через наслідки атак армії РФ на енергетичні об’єкти, які вплинули на роботу енергосистеми. Про продовження відключень повідомляє Преса України з посиланням на сторінці «Рівнеобленерго» у Facebook.

Енергетики наголошують, що заходи мають тимчасовий характер і спрямовані на стабілізацію постачання. Жителів області просять заздалегідь підготуватися до можливих перерв у електропостачанні та планувати використання електроприладів.

Для побутових споживачів оприлюднили конкретні часові проміжки знеструмлень на 19 січня. Розклад залежить від підчерги, до якої належить адреса споживача, тому важливо орієнтуватися саме на свою групу. Нижче наведено перелік годин, у які електропостачання може бути відсутнім, щоб мешканці могли швидко звірити інформацію.

Години відсутності електропостачання на Рівненщині 19 січня:

підчерга 1.1 – 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00;

підчерга 1.2 – 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00;

підчерга 2.1 – 04.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00;

підчерга 2.2 – 04.00-08.00, 11.00-16.00, 18.00-00.00;

підчерга 3.1 – 02.00-06.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00;

підчерга 3.2 – 02.00-06.00, 10.00-14.00, 16.00-22.00;

підчерга 4.1 – 00.00-02.00, 08.00-11.00, 14.00-18.00, 21.00-00.00;

підчерга 4.2 – 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-18.00, 20.00-22.00;

підчерга 5.1 – 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00;

підчерга 5.2 – 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00;

підчерга 6.1 – 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-20.00;

підчерга 6.2 – 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-20.00.

Перевірити, до якої черги відключень належить конкретна адреса, можна через онлайн-інструменти, які наводить компанія. Для мешканців Рівного передбачено окреме посилання, а для населених пунктів області — інший розділ, щоб пошук був точнішим.

Енергетики радять користуватися саме офіційними каналами, адже там оперативно оновлюють дані. Також у «Рівнеобленерго» звертають увагу, що протягом доби ситуація може змінюватися залежно від стану енергосистеми. У разі відповідних розпоряджень «Укренерго» графіки можуть коригувати, тож споживачам рекомендують періодично звіряти актуальний розклад.

