На Черкащині протягом доби 19 січня застосовуватимуть погодинні графіки відключень електроенергії. Такі обмеження вводять через напружену ситуацію в енергосистемі України. Причина — наслідки обстрілів РФ, які завдали шкоди об’єктам критичної інфраструктури. Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу АТ «Черкасиобленерго». Мешканців області просять заздалегідь врахувати можливі перерви в електропостачанні та спланувати побутові справи.

Часові проміжки, коли світла може не бути, визначені для кожної підчерги окремо. У графіках зазначені конкретні години знеструмлень, які повторюються кількома блоками протягом доби. Важливо орієнтуватися саме на свою підчергу, адже тривалість і періоди відключень відрізняються.

Години відсутності електропостачання на Черкащині 19 січня:

1.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00;

1.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 21:00;

2.1 03:00 — 07:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 21:00 — 24:00;

2.2 03:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00;

3.1 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00;

3.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 09:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00;

4.1 00:00 — 03:00, 07:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 22:00;

4.2 01:00 — 04:00, 07:00 — 09:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00, 23:00 — 24:00;

5.1 00:00 — 01:00, 03:00 — 07:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 21:00 — 24:00;

5.2 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 21:00 — 24:00;

6.1 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00;

6.2 00:00 — 03:00, 07:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 22:00.

У «Черкасиобленерго» зазначають, що графіки погодинних відключень доступні на офіційному сайті компанії. Загалом передбачено шість черг, а кожна з них має відповідні підгрупи, для яких і встановлені окремі часові вікна знеструмлень.

Споживачі можуть самостійно перевірити, до якої черги належить їхня адреса, та звірити її з опублікованим розкладом. Для цього потрібно відкрити на сайті розділ «Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень», де розміщені актуальні списки. Там же можна знайти всю необхідну інформацію, щоб завчасно підготуватися до можливих перерв у подачі електроенергії.

