У лютому відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення 2026, який вже став однією з найбільш очікуваних подій року. У конкурсі братимуть участь 10 учасників, серед яких є відомі виконавці та нові зірки української музичної сцени.

15 січня в рамках Нацвідбору відбулося жеребкування порядку виступів фіналістів. Відкриватиме шоу Valeriya Force, а закриватиме його гурт “ЩукаРиба”. Тепер стали доступні пісні всіх учасників, і кожен має можливість обрати свого фаворита перед фіналом, пише Преса України.

Valeriya Force

Співачка презентувала пісню “Open Our Hearts”, яка стала справжнім поп-гімном, що говорить про жіночу силу, спадкову енергію та єдність поколінь. Основний меседж композиції — разом ми сильніші і здатні допомагати один одному. Valeriya Force чудово поєднала хор, реп і українську духовну глибину в одному треку.

Molodi

Гурт представив пісню “Legends”, що поєднує англійську та українську мови. Трек сповнений емоційної глибини, де артисти поєднують боротьбу, надію та пошук себе в складних ситуаціях.

Monokate

Трек “TYT” від Monokate — це сучасне прочитання української народної лірики, яка розповідає про свободу, вибір, жіночу гідність і підтримку один одного. Пісня звучить як заклик до єдності і надії.

The Elliens

Пісня “Crawling Whispers” від The Elliens описує моменти, коли внутрішньо важко, але все ж знаходиться сила рухатися вперед. Вона надихає всіх, хто відчував, що не вистоїть, але врешті-решт вистояв.

Laud

Композиція “Lightkeeper” символізує образ хранителя світла, який оберігає мир, підтримує розвиток економіки та освіти, і навіть мале дитя, яке вночі сподівається не йти в укриття. Це потужна метафора для кожного українця, що бореться за світле майбутнє.

Leléka

Пісня “Ridnym” від Leléka передає послання надії та внутрішньої сили, які допомагають відроджуватися навіть в найтемніші часи. Вона закликає до прийняття змін та віри в себе. Композиція двомовна, поєднує англійську та українську мови.

Mr. Vel

Трек “Do or Done” розповідає про боротьбу з внутрішніми сумнівами, тиском та зовнішнім світом. Ліричний герой намагається зберегти своє внутрішнє світло в складних умовах, де все навколо здається руйнуватися.

KHAYAT

“Герци” від KHAYAT — це пісня про стан, коли ти на межі витривалості, але серце все ще б’ється, попри втомленість і сумніви. Це не пісня про перемогу, а про біль, розгубленість і те, як можна жити з ними.

Jerry Heil

Яна, відома як Jerry Heil, подала пісню “CATHARTICUS (prayer)”, яка поєднує латинські молитовні мотиви, український фольклорний вокал та сучасний поп. Головний меседж треку — “Я молюся за тих, хто не бачить, що рай на землі”. Ця пісня нагадує, що рай можливий тут і зараз, якщо ми навчимося його бачити.

“ЩукаРиба”

Гурт “ЩукаРиба” презентував композицію “Моя земля”, яка оспівує повернення додому, до рідних місць і людей. Пісня поєднує народні традиції та сучасне звучання, нагадуючи, що дім завжди залишається в серці, навіть якщо ти далеко.

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2026

Фінал Нацвідбору відбудеться 7 лютого і буде транслюватися на телеканалі Суспільне Культура. Гасло цьогорічного відбору — “Будь-унікальним”. В рамках шоу Суспільне Мовлення спільно з Superhumans Center організовують збір коштів на протезування ветеранів, що є важливою частиною підтримки українських героїв.

