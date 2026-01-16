Комендантську годину можуть послабити в регіонах, де введено надзвичайний стан в енергетичній сфері. Про це розповідає Преса України з посиланням на 127tro.kh.ua.

Як повідомляє прем’єр-міністр Юлія Свириденко в своєму Telegram-каналі заявила, що під час комендантської години громадянам дозволятиметься:

Перебувати на вулицях та у громадських місцях без необхідності мати перепустки. Це також стосується торгово-розважальних центрів, які виконують функції пунктів незламності, обігріву, а також забезпечують підтримку життєдіяльності людей і бізнесу. Водночас розважальні заклади не потрапляють під ці послаблення.

Використовувати приватний транспорт для переміщення.

“Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або обласні військові адміністрації можуть встановлювати додаткові заходи пом’якшення комендантської години в залежності від ситуації на місцях. Території, де будуть застосовуватися ці послаблення, визначатимуть комісії ТЕБ та НС”, — пояснила Свириденко.

Згідно з новими правилами, під час комендантської години українці зможуть вільно переміщатися та користуватися транспортом для того, щоб дістатися до пунктів незламності та обігріву без необхідності в спеціальних перепустках.

Віцепрем’єр-міністр і міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що такі кроки є необхідними для забезпечення допомоги тим, хто залишився без електрики, води чи тепла. Люди матимуть змогу отримати обігрів, їжу, теплий чай, зарядити телефони і забезпечити зв’язок.

Як зазначив Шмигаль, принцип таких заходів буде схожим на правила під час повітряної тривоги, коли люди можуть вільно переміщатися для того, щоб потрапити в безпечні місця.

“Поліція посилює патрулювання вулиць, щоб підтримувати порядок та надавати допомогу, коли це необхідно”, — додав міністр енергетики.

