15 січня 2026 року Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт №11328, який має наблизити українські правила утримання домашніх тварин до європейських підходів. Йдеться про зміни до кількох законодавчих актів, насамперед до закону «Про захист тварин від жорстокого поводження».

У парламенті пояснюють, що документ розробили для узгодження норм із вимогами Європейської конвенції про захист домашніх тварин. Ключова ідея — закріпити гуманні стандарти, які захищають добробут тварин і підвищують відповідальність власників. Окремий акцент зроблено на просвітницьких програмах і розширенні інструментів місцевої влади в цій сфері, повідомляє Преса України.

У пояснювальних матеріалах до ініціативи зазначається, що законопроєкт має не лише «підлатати» окремі прогалини, а й системно вдосконалити підхід держави до поводження з тваринами. Автори наголошують на потребі чіткіше визначити правила відповідального утримання, гарантії благополуччя та механізми контролю.

Також підкреслюється роль органів місцевого самоврядування, які часто першими стикаються з проблемою безпритульних тварин і скаргами громадян. Важливою складовою називають інформаційно-освітню роботу з людьми, які вже мають тварину або лише планують її завести. У фокусі — розуміння відповідальності за умови утримання, кількість домашніх тварин у домогосподарстві та гуманні методи регулювання їх чисельності.

Окрема увага в документі приділяється темі розведення, продажу та передачі тварин, особливо коли це робиться з комерційною метою. Законодавці вказують, що ринок породистих тварин має бути більш прозорим, а визначення «племінної домашньої тварини» — недвозначним. Саме тому пропонується обмежити практику, коли тварину продають як «породисту» без відповідності встановленим критеріям.

У тексті прямо зазначено: “Також важливим є питання регулювання розведення домашніх тварин для комерційних та некомерційних цілей, продажу та передачі їх у будь-якій інший спосіб”. Це має зменшити зловживання та стимулювати відповідальнішу поведінку продавців і власників. Паралельно робиться ставка на просвіту — аби люди розуміли наслідки стихійного розмноження тварин і ризики «надлишкової кількості» у приватному утриманні.

Серед практичних змін, які привернули найбільше уваги, — правила щодо утримання тварин на прив’язі та обов’язкового вигулу. Законопроєкт передбачає, що тримати домашню тварину на прив’язі (або навіть без неї, але без можливості рухатися та виходити на прогулянку) дозволятиметься не більше ніж 12 годин поспіль. Після цього власник або особа, яка утримує тварину, повинні забезпечити їй прогулянку тривалістю щонайменше одну годину.

Крім того, документ вводить і уточнює низку термінів, які мають зробити вимоги зрозумілішими й придатними для контролю. Серед них — поняття «належні умови утримання тварин», «благополуччя тварин», «особа, яка утримує домашню тварину», а також формулювання, пов’язані з залишенням тварин напризволяще. Таке деталізування потрібне, щоб відповідальність не «розмивалась» через різні трактування на практиці.

Ще один блок новацій стосується прямих заборон і того, що закон називає неприйнятним у цивілізованому поводженні з тваринами. Пропонується заборонити залишення тварин напризволяще та діяльність догхантерів, а також не допускати встановлення заборон або обмежень на годування безпритульних тварин чи надання їм іншої допомоги.

Окремо підкреслюється, що організатори заходів із тваринами повинні гарантувати безпечні та належні умови, інакше участь домашніх у рекламі, розвагах, виставках або змаганнях може бути заборонена. Також у документі закладено обмеження на хірургічні втручання, які роблять лише «для краси» або інших нелікарських цілей, зокрема купірування хвоста й вух, позбавлення голосу, видалення зубів та пазурів без медичних показань.

Автори пояснюють це принципом недопущення зайвого страждання тварин і підкреслюють: “Вказані норми закріплюють один з основних принципів благополуччя тварин, закріплених у Конвенції, що ніхто не повинен спричиняти для домашньої тварини непотрібного болю, страждання або пригнічення”.

Паралельно пропонуються зміни до закону «Про місцеве самоврядування», щоб громади могли організовувати освітні програми, інформаційні кампанії та здійснювати відлов безпритульних або покинутих тварин у межах чіткіших повноважень.

Раніше ми розповідали про 5 тварин, які дотримуються суворої дієти.