Кохання — це не лише ніжність і підтримка, а й випробування, через які проходять справжні стосунки. Якщо ви впевнені, що ваше кохання може подолати будь-які труднощі, то шоу «Кохання на виживання» на Новому каналі — ідеальний шанс довести це! Це унікальний екстремально-романтичний проєкт, який не лише перевіряє стосунки на міцність, а й дарує можливість виграти грошовий приз, пише Преса України.

Про шоу «Кохання на виживання»

«Кохання на виживання» — це не просто реаліті-шоу. Це справжній тест для кожної пари, який виявляє глибину їхніх почуттів та здатність долати перешкоди разом. Учасникам доведеться пройти серію складних, але захоплюючих випробувань, які ставлять під сумнів навіть найсильніші стосунки. Це буде перевірка на довіру, вірність та взаємопідтримку.

Виконуючи завдання, пари з’ясують, чи здатні вони довіряти одне одному в найекстремальніших ситуаціях. Шоу продовжуватиметься до того часу, поки одна з пар не зможе продемонструвати, що їхні почуття справжні. І саме вони отримають головний приз — грошову винагороду.

Як стати учасником шоу?

Щоб взяти участь у шоу, потрібно пройти кастинг. І це не так складно, як здається! Все, що вам потрібно зробити, — це заповнити онлайн-форму на офіційному сайті шоу. Ви повинні надати базову інформацію про себе та ваші стосунки, а також коротко розповісти, чому саме ви та ваш партнер є ідеальними учасниками цього проекту.

Кастинг на шоу «Кохання на виживання» — це ваш шанс не тільки змінити своє життя, а й перевірити свої стосунки на міцність. Потрібно розуміти, що участь у шоу не є гарантією того, що ви потрапите на екран, але це чудова можливість для вас, щоб продемонструвати, наскільки сильно ви вірите в своє кохання.

Кроки для участі у кастингу

Перейдіть на офіційну сторінку кастингу шоу. Заповніть анкету, вказавши основну інформацію про себе та ваші стосунки. Додайте відео-звернення, де ви розповідаєте, чому саме ви повинні потрапити на шоу і чому вважаєте свої стосунки міцними. Після подачі заявки, на вас чекає можливість пройти відбіркові етапи і співбесіди з продюсерами шоу.

Чому варто взяти участь у «Коханні на виживання»?

Перевірка стосунків на міцність. Ви та ваш партнер пройдете через серію екстремальних завдань, які допоможуть вам краще зрозуміти одне одного. Це унікальний досвід, що дозволить побачити ваші стосунки з іншого боку. Неймовірні випробування. Шоу створює умови, в яких пари будуть змушені справлятися з різними труднощами, що ставить їх на межу. Це випробування не тільки фізичних, але й психологічних сил. Грошовий приз. Окрім того, що ви зможете пережити захоплюючі моменти і випробування на міцність, в кінці шоу вас чекає грошова винагорода, яку отримає пара, що пройшла всі тести. Популярність і нові можливості. Проект має велику популярність, і участь у ньому може стати чудовим стартом для кар’єри в медіа або розважальній індустрії.

Що потрібно для участі в шоу?

Для того, щоб стати учасником шоу, важливо бути готовими до складних випробувань і екстремальних ситуацій. Ви повинні бути відкритими до нових вражень, готовими підтримати партнера у будь-яких умовах і продемонструвати справжні почуття. Важливо, щоб обидва партнери були зацікавлені в участі і готові пройти через труднощі разом.

Деталі про кастинг та проєкт

Вимоги до учасників: вік від 18 років, наявність пари.

Відеозвернення є важливою частиною відбору.

Якщо ви готові до захоплюючих випробувань і хочете дізнатися, чи пройдуть ваші стосунки перевірку на міцність, не зволікайте! Подавайте заявку та станьте частиною цього унікального шоу!

Раніше ми розповідали, хто може стати учасником другого сезону шоу «Зрадники» і як подати заявку.