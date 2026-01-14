Close Menu
Середа, 14 Січня

Турніри на GGPoker: які MTT найвигідніші для регулярів і новачків

Григорій Руденко  Оновлено: Спорт

Для сучасного поціновувача покеру в Україні одним із ключових майданчиків для реалізації амбіцій є платформа GGPoker. Рум поєднує величезний трафік (до 300,000 в онлайні) та різноманіття турнірних форматів. 

Завдяки цьому рум пропонує насичену MTT-сітку, здатну задовольнити як професійних гравців (регулярів), так і тих, хто лише робить перші кроки у турнірному покері. Проте, щоб гра залишалася не просто розвагою, а приносила стабільний результат, важливо розуміти, які саме MTT (Multi-Table Tournaments) забезпечують найвище очікуване значення (EV).

Найкращі формати турнірів для новачків

Початківцям часто важко змагатися з досвідченими опонентами в турнірах з глибокими стеками та складною постфлоп-грою. Тому для них існують спеціальні формати, де фактор везіння та прості математичні рішення відіграють більшу роль.

  • Bounty Hunters (PKO): Це, мабуть, найпопулярніша серія. За кожного вибитого гравця ви миттєво отримуєте грошову винагороду. Це дозволяє окупити частину байіну ще до потрапляння в призову зону (ITM), що психологічно легше для новачків.
  • GGMasters (Freezeout): Головна перевага цих турнірів — відсутність ре-ентрі. Кожен має лише один шанс. Це нівелює перевагу регулярів, які можуть дозволити собі багато входів, щоб набити великий стек.
  • T$ Builder: Турніри без рейку, де призовий фонд виплачується в турнірних доларах. Тут зазвичай поле набагато слабше, оскільки професіоналам не завжди цікаво грати за валюту, яку не можна відразу вивести.

Вибір турнірів для регулярів: де шукати профіт

Досвідчені гравці шукають турніри з хорошою структурою та великими гарантіями, де майстерність на пізніх стадіях дає максимальну перевагу.

Основні турнірні серії для професіоналів

  1. Global MILLIONS: Багатоденні турніри з помірним байіном, але мільйонними гарантіями. Регуляри цінують їх за можливість реалізувати перевагу в глибоких стеках на фінальних стадіях.
  2. GGMillion$: Елітні івенти з байінами від $10,300. Це територія хайролерів, де збираються найкращі гравці світу. Високий рівень гри компенсується величезними призовими.
  3. Zodiac Festival: Турніри, орієнтовані на азійський часовий пояс. Для українських регулярів це чудова можливість грати вдень проти слабких хобі-гравців.

Стратегія вибору байінів та управління банкролом

Незалежно від вашого досвіду, успіх на GGPoker залежить від правильного банкрол-менеджменту. Навіть найвигідніший турнір може закінчитися вильотом через один невдалий койнфліп.

Категорія гравцяРекомендований байінНеобхідний банкрол (АБІ)
Новачок$0.25 – $5100–150 байінів
Досвідчений аматор$10 – $50200–300 байінів
Професійний регуляр$100+500+ байінів

Чим швидша структура турніру (Hyper-Turbo), тим більшим має бути запас коштів, оскільки дисперсія в таких іграх значно вища.

Чому варто обирати GGPoker?

Окрім величезної кількості турнірів, платформа пропонує унікальні інструменти, які допомагають у грі. 

Вбудований бекінг (можливість продати долі на свою гру) дозволяє регулярним гравцям зменшувати фінансові ризики, граючи дорожчі турніри, ніж дозволяє їхній особистий банкрол.

