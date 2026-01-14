З 5 січня 2026 року українські глядачі знову зможуть подивитися серіал «Ніхто не ідеальний» на 1+1. Це драма про кохання, зраду, силу духу й відновлення справедливості навіть у найскладніші моменти життя, пише Преса України.

Серіал «Ніхто не ідеальний» розповідає драматичну історію молодої Саші, яка на порозі свого 18‑річчя приїжджає до будинку дядька, щоб оформити спадок і отримати частку сімейного бізнесу. Очікування на теплий прийом виявляються ілюзією — спокійне життя родини змінюється відкриттям таємниць минулого, початком нової історії кохання та інтригами, які ледь не змусили дівчину відступити. Вона не здається, а обирає власну гру, прагнучи помсти кривдникам і відновлення справедливості, навіть якщо для цього доводиться стикатися з небезпеками та новими почуттями.

Де дивитися першу серію онлайн

Нову українську мелодраму «Ніхто не ідеальний» традиційно транслюють в ефірі телеканалу 1+1 Україна з понеділка по четвер о 20:00.

Показ першої серії серіалу відбулася на українському телеканалі 1+1 Україна 5 січня. Після показу в ефірі всі серії, включно із першою, доступні для перегляду онлайн на офіційній платформі 1+1 Video, а також на платформі Київстар ТБ. Там глядачі можуть дивитися серіал у високій якості у зручний для себе час.

Про серіал та акторів

Це українське телевізійне шоу виробництва Artforms Production, що поєднує елементи мелодрами та драми. У центрі сюжету — молода героїня Олександра (Саша), роль якої виконала акторка Тетяна Злова. Поряд з нею у проєкті знялись:

Артур Логай ;

; Валерія Ходос ;

; Олексій Нагрудний ;

; Анатолій Тихомиров, Юрій Дяк, Олександр Божко й Анастасія Король.

Чому варто подивитися серіал «Ніхто не ідеальний»?

Цей серіал варто подивитися кожному, хто любить емоційні та захоплюючі драми. Сюжет про кохання, зраду та боротьбу за справедливість не залишить байдужим жодного глядача. Талановита акторська гра, глибокі персонажі та непередбачувані повороти сюжету тримають у напрузі з першої до останньої серії. Серіал чудово поєднує романтику з драматичними моментами, що дає можливість поринути в атмосферу справжніх людських почуттів та випробувань.

Якщо ви шукаєте історію, яка буде не лише розважати, а й надихати, «Ніхто не ідеальний» — це саме те, що потрібно!

Також ми розповідали, чому варто подивитися новий кримінальний детектив «Утікай» на Netflix.