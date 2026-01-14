Помер народний депутат від «Слуги народу» Олександр Кабанов. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Telegram-канал Жана Беленюка. За інформацією медіа, Олександрові Кабанову було 52 роки на момент смерті — він народився 6 серпня 1973 року в місті Запоріжжя. Причина смерті наразі не розголошується.

Кабанов був знаною постаттю у політичному та медійному середовищі України. Народився в Запоріжжі, де здобув першу вищу освіту — закінчив Запорізький медичний інститут за спеціальністю «лікар‑психотерапевт». Пізніше він отримав й другу вищу освіту на факультеті фінансів Запорізького національного університету, а також навчався у Московській медичній академії ім. І. М. Сєченова за фахом «психотерапія».

До політики Кабанов працював дитячим психотерапевтом, а з 1999 до 2006 року — на запорізькому телеканалі «Алекс». Паралельно в цей період він був тренером із нейролінгвістичного програмування та тренером у компанії «Сучасні психотехнології». Також Кабанов був одним із співзасновників підприємств у сфері ресторанного бізнесу та нерухомості — ТОВ «РИФ» і ТОВ «ЛАГУНА‑К».

Особливо широкому загалу він став відомий як сценарист Студії «Квартал 95». Саме участь у креативній групі під час президентських виборів 2019 року, де працював над матеріалами для Володимира Зеленського, стала важливим кроком до політичної кар’єри.

У парламенті Кабанов обіймав посаду народного депутата України IX скликання від партії «Слуга народу». Він був включений до партійного списку під номером 87 і став членом фракції правлячої партії. У Верховній Раді України Олександр Кабанов працював як член Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, де долучався до законодавчих ініціатив і обговорень, що стосувалися культури, освіти та інформаційної сфери. Окрім цього, він був учасником кількох міжпарламентських груп із міжнародними партнерами, зокрема з країнами Європи та Азії.

За час депутатської діяльності Кабанов був помітним у політичних колах, але не уникнув і критики. Так, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило недостовірні відомості в його деклараціях за 2022–2023 роки.

Його колеги та друзі висловлюють співчуття родині та рідним Олександра, а також згадають його як талановитого і відданого громадянина, який зробив чимало для України. Він залишиться в пам’яті не лише як політик, а й як особистість, яка мала великий вплив на українську медіа-індустрію.

