Користувачі Android часто стикаються з проблемою уповільнення роботи смартфона через перевантаження пам’яті та ресурсів. Однією з основних причин є вбудовані додатки, які займають місце на пристрої, але рідко використовуються.

Про те, як безпечно видаляти непотрібні програми та покращити продуктивність Android, розповідає Преса України, посилаючись на bytow24.pl.

Що можна видаляти, а що залишити

Частина вбудованих додатків на Android не підлягає звичайному видаленню. Це залежить від моделі смартфона та його виробника. Наприклад, на пристроях Pixel користувачі можуть видалити такі додатки, як Google Play Games та Google Play Books, але інші системні програми, такі як Chrome, Drive, Maps та Calculator, видалити не можна.

Також можна позбутися частини додатків, які були встановлені під час початкової налаштування пристрою, наприклад, Pixel Watch і NotebookLM. На телефонах Samsung Galaxy ситуація схожа: частину додатків видалити не можна, але є п’ять сервісів, від яких користувачі можуть позбутися одразу: Global Goals, Samsung Free, Samsung TV Plus, Samsung Shop та Samsung Kids.

Щоб видалити додаток на Pixel, відкрийте Google Play, натисніть на значок профілю, далі виберіть “Керування додатками та пристроєм”, потім перейдіть до “Керування”, оберіть потрібний додаток і натисніть “Видалити”.

У Samsung процес інший: перейдіть у “Налаштування”, виберіть “Додатки”, потім знайдіть додаток, який хочете видалити, натисніть “Видалити” і підтвердьте дію.

Як вимкнути попередньо встановлені додатки

Якщо певні вбудовані програми вам не потрібні, їх можна вимкнути. Це дозволить приховати їх іконки з головного меню, але файли залишаться на пристрої. Більшість таких додатків можна відключити, за винятком критичних системних програм.

На Pixel перейдіть у “Налаштування”, далі у “Додатки”, оберіть “Дивитися всі додатки”, знайдіть потрібний додаток і натисніть “Вимкнути” у верхній частині екрану. На Samsung ви можете приховати непотрібні додатки через налаштування домашнього екрану. Для цього виберіть “Приховати додатки”, позначте ті, які не хочете бачити, і натисніть “Готово”.

