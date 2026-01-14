Close Menu
Середа, 14 Січня

Чому в Києві скасували продуктові ярмарки та коли вони знову запрацюють

Розповідаємо, чому в Києві відмінили проведення продуктових ярмарок та коли вони знову працюватимуть.
Дяченко Олена
У Києві тимчасово скасували проведення продуктових ярмарків. Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА), передає Преса України.

Причини скасування ярмарок

За інформацією КМДА, скасування ярмарків пов’язане з очікуваними погодними умовами. Синоптики прогнозують зниження температури повітря та ожеледицю на дорогах. Зважаючи на це, вирішено призупинити проведення ярмарків до 15 січня включно.

Коли ярмарки можуть відновитися

Раніше у Києві були заплановані продуктові сільськогосподарські ярмарки на кожен день тижня в різних районах столиці. Проте після 15 січня вони можуть відновитися. Ось список можливих місць проведення ярмарків на 16-18 січня:

  • 16 січня:
    • Голосіївський район – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • Дарницький район – вул. Анни Ахматової, 31;
    • Деснянський район – вул. Ореста Левицького (межі з Мілютенка та Братиславської);
    • Дніпровський район – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
    • Печерський район – перехрестя вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
    • Святошинський район – вул. Підлісна, 8;
    • Солом’янський район – вул. Освіти, пров. Ковальський;
    • Шевченківський район – ріг вул. Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18, вул. Деревлянська, 16-20.
  • 17 січня:
    • Голосіївський район – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
    • Дарницький район – вул. Ревуцького;
    • Деснянський район – вул. Сержа Лифаря;
    • Дніпровський район – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;
    • Оболонський район – вул. Петра Калнишевського, вул. Йорданська;
    • Подільський район – просп. Степана Бандери;
    • Солом’янський район – вул. Стадіонна;
    • Шевченківський район – вул. Богдана Гаврилишина.
  • 18 січня:
    • Голосіївський район – вул. Самійла Кішки;
    • Дарницький район – вул. Здолбунівська, 4;
    • Дніпровський район – вул. Ігоря Юхновського;
    • Печерський район – вул. Джона Маккейна;
    • Шевченківський район – вул. Татарська, 32-38.

Погода в Києві та Україні

Погода в Україні найближчими днями залишатиметься холодною, з морозами, проте вже без хуртовин. Враховуючи ці погодні умови, міська адміністрація закликає киян бути обережними, особливо на дорогах.

Нагадаємо, що скасування ярмарків триватиме до 15 січня, і в подальшому організатори сподіваються на покращення погодних умов для проведення заходів.

Раніше ми розповідали, що у Києві запровадять цифрові перепустки для пересування вночі.

