У Києві тимчасово скасували проведення продуктових ярмарків. Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА), передає Преса України.

Причини скасування ярмарок

За інформацією КМДА, скасування ярмарків пов’язане з очікуваними погодними умовами. Синоптики прогнозують зниження температури повітря та ожеледицю на дорогах. Зважаючи на це, вирішено призупинити проведення ярмарків до 15 січня включно.

Коли ярмарки можуть відновитися

Раніше у Києві були заплановані продуктові сільськогосподарські ярмарки на кожен день тижня в різних районах столиці. Проте після 15 січня вони можуть відновитися. Ось список можливих місць проведення ярмарків на 16-18 січня:

16 січня : Голосіївський район – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53; Дарницький район – вул. Анни Ахматової, 31; Деснянський район – вул. Ореста Левицького (межі з Мілютенка та Братиславської); Дніпровський район – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74; Печерський район – перехрестя вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова; Святошинський район – вул. Підлісна, 8; Солом’янський район – вул. Освіти, пров. Ковальський; Шевченківський район – ріг вул. Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18, вул. Деревлянська, 16-20.

: 17 січня : Голосіївський район – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10; Дарницький район – вул. Ревуцького; Деснянський район – вул. Сержа Лифаря; Дніпровський район – бульв. Ігоря Шамо, 2-12; Оболонський район – вул. Петра Калнишевського, вул. Йорданська; Подільський район – просп. Степана Бандери; Солом’янський район – вул. Стадіонна; Шевченківський район – вул. Богдана Гаврилишина.

: 18 січня : Голосіївський район – вул. Самійла Кішки; Дарницький район – вул. Здолбунівська, 4; Дніпровський район – вул. Ігоря Юхновського; Печерський район – вул. Джона Маккейна; Шевченківський район – вул. Татарська, 32-38.

:

Погода в Києві та Україні

Погода в Україні найближчими днями залишатиметься холодною, з морозами, проте вже без хуртовин. Враховуючи ці погодні умови, міська адміністрація закликає киян бути обережними, особливо на дорогах.

Нагадаємо, що скасування ярмарків триватиме до 15 січня, і в подальшому організатори сподіваються на покращення погодних умов для проведення заходів.

Раніше ми розповідали, що у Києві запровадять цифрові перепустки для пересування вночі.