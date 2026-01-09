7 лютого 2026 року о 18:00 на вас чекає незабутній концерт молодого білоруського виконавця CHEEV (Владислав Чижиков) у Кременчуці! Виконавець, який зумів завоювати серця українських слухачів, представить свою найкращу музику у поєднанні з емоціями та ліричними текстами, пише Преса України.

CHEEV став відомим після участі у шоу «Голос країни», а його дебютний реліз «Оберігати» у 2019 році швидко завоював популярність. Пісні CHEEV — це комбінація інді та альтернативи з особливим вокалом, який зачіпає душу.

Перший альбом «Drama», випущений у 2021 році, закріпив його статус на музичній сцені. Його композиція «Гарно так» не лише потрапила в українські чати, але й здобула популярність у Європі та на TikTok і Instagram, де її почули мільйони.

Цей концерт — це не тільки пісні, що вже стали хітами. Це можливість пережити все, що CHEEV вкладає у свої треки: від романтики до глибоких емоцій, що з’являються після розставання. Пісні «Гарно так», «Мрієшся», «Печаль», «Іминімі» — всі вони будуть звучати в цей вечір.

Коли і де

Дата: 7 лютого 2026 року

7 лютого 2026 року Час: 18:00

18:00 Місце: Кременчук, Міський Палац Культури

Квитки на концерт

Ціна квитків: від 390 до 930 грн (в залежності від категорії місця)

Де купити квитки: онлайн через офіційний сайт або партнерські платформи, такі як Concert.ua або Karabas.

Не пропустіть шанс побачити CHEEV у Кременчуці! Приходьте та відчуйте атмосферу, що охоплює душу, а також насолоджуйтеся музикою, що звучить у ваших серцях!

Варто нагадати, що у Кропивницькому 6 лютого відбудеться стендап з Жогло, Дзюнько та Дракон.