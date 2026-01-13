Close Menu
Актуально
Підписатися
Вівторок, 13 Січня

Відключення світла в Івано-Франківській області на 13 січня: повний графік

У вівторок, 13 січня, в Івано-Франківській області запровадили графіки погодинних відключень електроенергії, які діятимуть упродовж усієї доби.
Дяченко Олена  Регионы Коментарів немає1 хвилина читання

У вівторок, 13 січня, в Івано-Франківській області запровадили графіки погодинних відключень електроенергії, які діятимуть упродовж усієї доби. Обмеження стосуватимуться споживачів різних черг і застосовуватимуться відповідно до затвердженого розкладу.

Графік опублікували на офіційному сайті «Прикарпаттяобленерго», передає Преса України.

Погодинні відключення в Івано-Франківській області працюватимуть за наступним графіком:

  • 1.1 — 03:00–06:30, 10:00–13:30, 17:00–20:30
    1.2 — 00:00–03:00, 06:30–10:00, 13:30–17:00
  • 2.1 — 00:00–03:00, 06:30–10:00, 13:30–17:00
    2.2 — 00:00–03:00, 13:30–17:00, 20:30–00:00
  • 3.1 — 03:00–06:30, 10:00–13:30, 17:00–20:30
    3.2 — 00:00–03:00, 10:00–13:30, 17:00–20:00
  • 4.1 — 03:00–06:30, 10:00–13:30, 20:30–00:00
    4.2 — 06:00–10:00, 13:30–18:00
  • 5.1 — 06:30–10:00, 13:30–17:00, 20:30–00:00
    5.2 — 06:30–10:00, 13:30–17:00, 20:30–00:00
  • 6.1 — 08:00–13:30, 17:00–20:30
  • 6.2 — 03:00–06:30, 10:00–13:30, 17:00–20:30
Відключення світла в Івано-Франківській області на 13 січня: повний графік

В енергетичній компанії пояснили, що такі заходи вводять через ускладнену ситуацію в енергосистемі. У Telegram-дописі зазначили: «Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти».

Перевірити, до якої черги належить конкретна адреса, жителі області можуть кількома способами. Інформація доступна на головній сторінці сайту «Прикарпаттяобленерго» в розділі «Графіки аварійних вимкнень». Також дізнатися свою чергу можна через Viber-бот компанії або за відповідним посиланням.

Раніше ми такоє розповідали, коли вимикатимуть світло на Львівщині 13 січня.

Post Views: 24
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.