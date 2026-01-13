У вівторок, 13 січня, в Івано-Франківській області запровадили графіки погодинних відключень електроенергії, які діятимуть упродовж усієї доби. Обмеження стосуватимуться споживачів різних черг і застосовуватимуться відповідно до затвердженого розкладу.

Графік опублікували на офіційному сайті «Прикарпаттяобленерго», передає Преса України.

Погодинні відключення в Івано-Франківській області працюватимуть за наступним графіком:

1.1 — 03:00–06:30, 10:00–13:30, 17:00–20:30

1.2 — 00:00–03:00, 06:30–10:00, 13:30–17:00

2.1 — 00:00–03:00, 06:30–10:00, 13:30–17:00

2.2 — 00:00–03:00, 13:30–17:00, 20:30–00:00

3.1 — 03:00–06:30, 10:00–13:30, 17:00–20:30

3.2 — 00:00–03:00, 10:00–13:30, 17:00–20:00

4.1 — 03:00–06:30, 10:00–13:30, 20:30–00:00

4.2 — 06:00–10:00, 13:30–18:00

5.1 — 06:30–10:00, 13:30–17:00, 20:30–00:00

5.2 — 06:30–10:00, 13:30–17:00, 20:30–00:00

6.1 — 08:00–13:30, 17:00–20:30

6.2 — 03:00–06:30, 10:00–13:30, 17:00–20:30

В енергетичній компанії пояснили, що такі заходи вводять через ускладнену ситуацію в енергосистемі. У Telegram-дописі зазначили: «Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти».

Перевірити, до якої черги належить конкретна адреса, жителі області можуть кількома способами. Інформація доступна на головній сторінці сайту «Прикарпаттяобленерго» в розділі «Графіки аварійних вимкнень». Також дізнатися свою чергу можна через Viber-бот компанії або за відповідним посиланням.

