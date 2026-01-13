У Полтавській області у вівторок, 13 січня, застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі, який виник унаслідок російських обстрілів та пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури.

Про запровадження графіків повідомили на офіційному сайті «Полтаваобленерго», передає Преса України. У компанії зазначили, що споживачі можуть перевірити свою адресу за відповідним посиланням, щоб визначити чергу та підгрупу і дізнатися точні години можливих відключень електроенергії.

Години відсутності електропостачання за чергами та підгрупами виглядатимуть так:

1 черга, 1 підгрупа — 04:00–07:00, 10:00–14:00, 16:00–19:30, 22:00–00:00

1 черга, 2 підгрупа — 04:30–08:00, 10:30–14:30, 16:30–20:00, 22:30–00:00

1 черга, 2 підгрупа — 04:30–08:00, 10:30–14:30, 16:30–20:00, 22:30–00:00 2 черга, 1 підгрупа — 00:00–00:30, 05:00–08:30, 11:00–15:00, 17:00–20:30, 23:00–00:00

2 черга, 2 підгрупа — 00:00–01:00, 05:30–09:00, 11:30–15:30, 17:30–21:00, 23:30–00:00

2 черга, 2 підгрупа — 00:00–01:00, 05:30–09:00, 11:30–15:30, 17:30–21:00, 23:30–00:00 3 черга, 1 підгрупа — 00:00–01:30, 06:00–09:30, 12:00–16:00, 18:00–21:30

3 черга, 2 підгрупа — 00:00–02:00, 06:30–10:00, 12:30–16:30, 18:30–22:00

3 черга, 2 підгрупа — 00:00–02:00, 06:30–10:00, 12:30–16:30, 18:30–22:00 4 черга, 1 підгрупа — 00:00–03:30, 07:00–10:30, 13:00–17:00, 19:00–22:30

4 черга, 2 підгрупа — 00:30–04:00, 07:30–11:00, 13:30–17:30, 19:30–22:30

4 черга, 2 підгрупа — 00:30–04:00, 07:30–11:00, 13:30–17:30, 19:30–22:30 5 черга, 1 підгрупа — 01:00–04:30, 08:00–11:30, 14:00–18:00, 20:00–22:30

5 черга, 2 підгрупа — 01:30–05:00, 08:30–12:00, 14:30–18:30, 20:30–23:00

5 черга, 2 підгрупа — 01:30–05:00, 08:30–12:00, 14:30–18:30, 20:30–23:00 6 черга, 1 підгрупа — 03:00–06:00, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–23:30

6 черга, 2 підгрупа — 03:30–06:30, 09:30–13:30, 15:30–19:30, 21:30–00:00

Енергетики радять мешканцям області завчасно підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням. Зокрема, варто заздалегідь зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, підготувати альтернативні джерела освітлення і по можливості спланувати побутові справи з урахуванням графіків. Такі дії допоможуть легше перенести періоди відсутності світла та зменшити навантаження на енергосистему.

Раніше ми розповідали про відключення світла в Івано-Франківській області на 13 січня.