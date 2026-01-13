Співак KHAYAT зайняв 10-те місце серед фіналістів Національного відбору на «Євробачення-2026». Це стало можливим завдяки найбільшій кількості голосів, які українці віддали за нього під час глядацького онлайн-голосування в додатку «Дія».

Як KHAYAT потрапив у фінал

Виконавець набрав 91 758 голосів, що становить 32,41% від загальної кількості. Усього в голосуванні взяли участь 283 160 користувачів додатку «Дія» з 8 по 13 січня. Завдяки цьому результату, KHAYAT приєднається до дев’яти учасників, які вже були відібрані за результатами прослуховувань. Усі ці фіналісти виступлять у фіналі Нацвідбору, що відбудеться 7 лютого 2026 року.

Повний список фіналістів Нацвідбору та їхніх пісень

Jerry Heil — “Catharticus (Prayer)” KHAYAT — “Герци” LAUD — “Lightkeeper” LELÉKA — “Ridnym” Molodi — “Legends” Monokate — “Тyt” Mr. Vel — “Do Or Done” The Elliens — “Crawling Whispers” Valeriya Force — “Open Our Hearts” “ЩукаРиба” — “Моя земля”

Хто такий KHAYAT?

Андрій Хайат, відомий під сценічним іменем KHAYAT, — український співак та автор пісень, який працює в жанрі фольктроніка, поєднуючи етнопоп і електронну музику.

Народився 3 квітня 1997 року в місті Знам’янка Кіровоградської області.

У 2019 році здобув освіту в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Англійська та арабська мови».

Почав свою кар'єру в 2018 році, випустивши дебютний трек "Devochka". Згодом привернув увагу музичної спільноти піснею "Ясно".

У 2019 році став фіналістом шоу "Голос країни", де посів третє місце в команді Тіни Кароль.

У 2019 році також взяв участь у Нацвідборі на «Євробачення-2019» з піснею "Ever" і посів п'яте місце у півфіналі.

У 2020 році знову став фіналістом Нацвідбору з піснею "Call for Love" та посів друге місце.

У 2021 році KHAYAT випустив мініальбом “Ultra”, а у 2025 році знову став фіналістом Нацвідбору з піснею “Honor”, написаною під впливом подій війни в Україні.

Пісня «Герци» та її значення

Для Нацвідбору на «Євробачення-2026» KHAYAT представив пісню «Герци» — композицію, що розкриває тему боротьби за життєву витривалість. Це історія про внутрішній біль, розгубленість і пошук сили, щоб жити з цими емоціями або навчитися з ними боротися. Пісня також відображає вибір нести відповідальність за своє життя, навіть у найважчі моменти.

