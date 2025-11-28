Стали відомі перші фаворити Національного відбору на “Євробачення-2026” за версією найвідданіших шанувальників конкурсу. Цього року представники провідних єврофан-спільнот вперше отримали змогу ознайомитися з конкурсними треками ще до їхньої офіційної прем’єри та склали власний рейтинг учасників.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на “Суспільне Євробачення“.

11 представників найбільших фан-спільнот були запрошені на закриті прослуховування пісень артистів, включених до лонглиста Нацвідбору. Разом із ними роботи виконавців оцінювали музична продюсерка проєкту Jamala, креативний продюсер Герман Нєнов та голова української делегації на “Євробаченні” Оксана Скибінська.

Після прослуховування єврофани ставили кожному учаснику від 1 до 15 балів, а результати зібрали у загальну таблицю. Цікаво, що серед лідерів опинилися дебютанти Нацвідбору, тоді як Jerry Heil цього разу не потрапила до трійки фаворитів.

Оксана Скибінська пояснила, чому думка фан-спільноти має велике значення.

“Єврофани – це найбільш віддана аудиторія Євробачення. Завдяки їхній підтримці конкурс існує так довго. Вони добре знають і відчувають атмосферу Євробачення, а потім активно голосують за переможця Нацвідбору та міжнародного конкурсу. Тому нам було важливо дізнатися їхню думку на етапі прослуховування. Водночас ми попередили, що всі пісні ще на стадії підготовки, і до фіналу Нацвідбору аранжування, тексти та виконання можуть бути доопрацьовані”, – сказала вона.

Рейтинг учасників Нацвідбору на “Євробачення-2026” за версією єврофанів

LELÉKA Monokate Mr. Vel Jerry Heil MON FIA MOLODI LAUD ЩукаРиба Karyotype The Elliens ANSTAY KHAYAT OKS Valeriya Force Марта Адамчук

Наразі всі конкурсні пісні залишаються закритими для широкої аудиторії – релізи заплановані ближче до офіційних ефірів Нацвідбору, тож остаточні симпатії глядачів ще можуть змінитися.

Незабаром відбудуться прослуховування учасників Нацвідбору, за результатами яких оберуть дев’ять фіналістів конкурсу.

Виконавці з лонглиста, які не потраплять до фіналу після прослуховувань, матимуть ще один шанс – серед них проведуть окреме онлайн-голосування, що визначить десятого учасника фіналу.

Отже, у фінальному концерті Нацвідбору, який відбудеться у лютому 2026 року в телевізійному форматі, змагатимуться до десяти артистів. Переможця, як і раніше, визначатимуть спільно журі та глядачі шляхом голосування.

Де і коли відбудеться “Євробачення-2026”

Ювілейний, 70-й міжнародний пісенний конкурс “Євробачення” у 2026 році прийматиме Австрія.

Місцем проведення обрали Відень. Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, а гранд-фінал – 16 травня на арені Wiener Stadthalle, найбільшому критому майданчику країни.

Для Відня це вже третє проведення головного пісенного конкурсу Європи.

