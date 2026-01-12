У понеділок, 12 січня 2026 року, на Новому каналі виходить черговий випуск популярного реаліті‑шоу «Кохання на виживання» — проєкту, який уже кілька сезонів поспіль випробовує пари на міцність, перевіряючи їхні почуття в екстремальних умовах та складних життєвих ситуаціях. Шоу продовжує 6‑й сезон, де учасники змагаються не лише за кохання, а й за можливість побудувати довірливі та сильні стосунки через серію важких випробувань, пише Преса України.

Глядачі з нетерпінням очікують на нову серію, адже вже в попередніх випусках демонструвалися психологічні випробування, драматичні моменти та конфлікти між парами, що неодноразово приводило до несподіваних сюжетних поворотів.

Коли дивитись новий випуск

Очікується, що новий випуск «Кохання на виживання» вийде в ефір 12 січня 2026 року о 22:00 за київським часом. Це традиційний час виходу прем’єрних серій шоу на Новому каналі, який залишається основним ефірним майданчиком для проєкту.

Де дивитись онлайн

Шанувальники шоу можуть переглянути новий випуск онлайн на кількох офіційних платформах:

Офіційний сайт Нового каналу — трансляція прямого ефіру та можливість переглянути серію в запису після виходу в ефір.

YouTube‑канал «Кохання на виживання» — там публікуються відео з новими серіями після телевізійного показу.

Інші онлайн‑сервіси, такі як Teleportal та мобільні додатки, де також доступні випуски шоу.

Це дозволяє глядачам зручно дивитися випуск незалежно від того, чи вони знаходяться перед телевізором, чи віддають перевагу інтернет‑перегляду.

Що очікувати в новому випуску

У 6 сезоні «Кохання на виживання» пари проходять серію випробувань, що включають як фізичні, так і психологічні завдання. Мета — перевірити, наскільки партнери готові підтримувати одне одного в складних життєвих ситуаціях та чи спроможні вони побудувати міцні стосунки.

Новий 12‑й випуск обіцяє бути насиченим емоційними сценами, драматичними розмовами та, як завжди, несподіваними поворотами у відносинах учасників. Особливу увагу приділено питанням довіри, взаєморозуміння та справжньої взаємопідтримки, що відрізняє цей сезон від попередніх.

Чому шоу набуло популярності

Реаліті‑шоу «Кохання на виживання» стало одним із найпопулярніших телепроєктів в Україні завдяки поєднанню гострих сюжетів, реальних стосунків між людьми та випробувань, які не просто розважають, а й змушують глядачів задуматися про справжню цінність кохання та партнерства.

Завдяки доступності онлайн‑перегляду шоу набуло широкої аудиторії не лише на телебаченні, а й серед тих, хто слідкує за випусками в інтернеті, що дозволяє утримувати інтерес до кожної нової серії.

