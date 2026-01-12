На что обратить внимание при выборе сережек из позолоченной бижутерии?

Это идеальный компромисс для тех, кто хочет носить xuping сережки, визуально неотличимые от золотых, но не готов переплачивать за ювелирные бренды.

На что обратить внимание при выборе?

Чтобы серьги не «облезли» через месяц, стоит изучить технические характеристики:

Основа (базовый металл)

Лучше всего, если основой выступает серебро 925 пробы или хирургическая сталь. Латунь тоже неплоха, но она может окислиться быстрее, если слой позолоты слишком тонкий.

Толщина покрытия (микроны)

Этот показатель редко пишут на ценнике, но можно уточнить у консультанта. 0,5 микрон – очень тонкое напыление, быстро сотрется при контакте с кожей. А 2,5-3 микрона – качественное покрытие, которое прослужит долго при ежедневной носке.

Цвет золота

Позолота бывает лимонной или розовой. Следует выбирать тот оттенок, который сочетается с часами или другими кольцами.

Способ нанесения

Лучше искать изделия Kondratiuk с гальваническим покрытием. Это электрохимический процесс, который буквально «вплавляет» золото в поверхность металла, делая его устойчивым к внешним факторам.

Преимущества позолоченных сережек

Почему позолоченная бижутерия сейчас на пике популярности:

эстетика. Качественная позолота имеет тот же мягкий блеск и благородный оттенок, что и цельное золото. Отличить их на глаз практически невозможно;

гипоаллергенность. Золото – инертный металл. Если чувствительные уши и они болят от обычной бижутерии, слой золота создаст защитный барьер между кожей и базовым сплавом;

цена. Можно купить 5-7 пар модных позолоченных сережек по цене одной пары золотых. Это позволяет менять образы и следовать трендам без ущерба для бюджета;

легкость. Крупные позолоченные серьги из латуни часто легче, чем аналогичные из литого золота. Это значит, что они меньше растягивают мочку уха.

Полезные советы стилистов

Стилисты рассматривают позолоту как инструмент для создания «дорогого» образа (Old Money или Quiet Luxury). Матовая позолота выглядит более современно и сдержанно, она меньше царапается и отлично подходит для дневных образов. Глянец – классика для вечера.

Если несколько проколов, можно сочетать разные формы. Например, одна небольшая серьга-кольцо (хуп) с позолотой и крошечный пусет. Главное, чтобы оттенок золота на всех серьгах совпадал. Золотистый металл идеально подчеркивает теплоту трикотажа (бежевые свитеры), строгость белых рубашек и глубину черных пиджаков.

Парфюм – враг. Никогда не стоит распылять духи на шею и уши, когда уже надеты серьги. Спирт и эфирные масла мгновенно разрушают напыление. Любая химия, включая лак для волос, сокращает жизнь позолоты. Не чистить позолоту зубной пастой или порошками. Только мягкая тряпочка (микрофибра) и, в крайнем случае, слабый мыльный раствор.